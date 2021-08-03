https://ria.ru/20210803/tseny-1744086058.html

Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен

Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен - РИА Новости, 03.08.2021

Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен

Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T00:21

2021-08-03T00:21

2021-08-03T00:21

экономика

счетная палата рф

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к дисбалансам, поэтому лучше заменить их целевыми субсидиями и другими мерами поддержки нуждающихся граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210802/tseny-1743982982.html

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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия