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Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен
Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен - РИА Новости, 03.08.2021
Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен
Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:21
2021-08-03T00:21
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к дисбалансам, поэтому лучше заменить их целевыми субсидиями и другими мерами поддержки нуждающихся граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.
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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
00:21 03.08.2021
 
Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен

Глава Счетной палаты Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен в России

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к дисбалансам, поэтому лучше заменить их целевыми субсидиями и другими мерами поддержки нуждающихся граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами. В этом смысле я, скорее, за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь", - сказал Кудрин.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.
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ЭкономикаСчетная палата РФАлексей КудринРоссия
 
 
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