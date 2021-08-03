Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен
Глава Счетной палаты Кудрин предложил целевые субсидии малоимущим вместо регулирования цен в России
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Принятые правительством РФ меры по регулировании цен на отдельные товары были разумны на пике их подорожания, но при длительном применении они могут привести к дисбалансам, поэтому лучше заменить их целевыми субсидиями и другими мерами поддержки нуждающихся граждан, заявил в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Конечно, я с настороженностью отношусь к таким мерам. Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех, четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами. В этом смысле я, скорее, за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь", - сказал Кудрин.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года.