Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/transsib-1744112475.html
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов - РИА Новости, 03.08.2021
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов
Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:35
2021-08-03T10:39
амурская область
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a44add2d83fa307cd6fc63e5c61e1926.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД."Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что сейчас на месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c30984981a1930da78cf0aea6b8249d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амурская область, ржд
10:35 03.08.2021 (обновлено: 10:39 03.08.2021)
 
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов

На участке Транссиба Бурея-Домикан ограничили движение поездов из-за подъема уровня воды в реках

© Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные мосты через реку Бурея в Бурейском районе Амурской области
Железнодорожные мосты через реку Бурея в Бурейском районе Амурской области
© Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД.
"Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что сейчас на месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.
Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
 
Амурская областьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния