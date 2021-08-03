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В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов

В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов - РИА Новости, 03.08.2021

В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов

Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:35

2021-08-03T10:35

2021-08-03T10:39

амурская область

ржд

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД."Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что сейчас на месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, ржд