https://ria.ru/20210803/transsib-1744112475.html
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов - РИА Новости, 03.08.2021
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов
Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:35
2021-08-03T10:35
2021-08-03T10:39
амурская область
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a44add2d83fa307cd6fc63e5c61e1926.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области ограничено из-за резкого подъема уровня воды в реках, сообщают РЖД."Сегодня из-за существенного подъема уровня воды в реках железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов в Амурской области. Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что сейчас на месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155617/20/1556172075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c30984981a1930da78cf0aea6b8249d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, ржд
10:35 03.08.2021 (обновлено: 10:39 03.08.2021)
В Амурской области на участке Транссиба ограничили движение поездов
На участке Транссиба Бурея-Домикан ограничили движение поездов из-за подъема уровня воды в реках