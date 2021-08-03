https://ria.ru/20210803/tramp-1744087505.html
Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций
Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций - РИА Новости, 03.08.2021
Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций
Один из адвокатов Дональда Трампа Рональд Фишетти заявил, что от имени бывшего и будущих президентов США возражает против планов действующей администрации... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T01:16
2021-08-03T01:16
2021-08-03T01:16
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Один из адвокатов Дональда Трампа Рональд Фишетти заявил, что от имени бывшего и будущих президентов США возражает против планов действующей администрации передать в конгресс налоговые декларации его клиента.Фишетти не уточнил, какие действия он намерен предпринять.Адвокат обвинил политических оппонентов Трампа в очередной попытке дескредитировать экс-президента и заявил, что в прошлом министерство юстиции отказывало законодателям-демократам в аналогичной просьбе, сочтя ее "политически мотивированной".Ранее исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Доун Джонсен заявил, что министерство финансов должно передать налоговые декларации Трампа в палату представителей.Как говорится в меморандуме Джонсена, один из комитетов палаты запросил личные налоговые декларации Трампа за шесть лет и соответствующие документы связанных с бывшим президентом предприятий за восемь лет. Комитет хочет проверить отчетность на наличие любого иностранного финансового влияния и деловых связей или конфликта интересов, которые могли повлиять на деятельность Трампа в качестве президента США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/ssha-1743928476.html
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в мире, сша, дональд трамп
Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций
Адвокат Трампа Фишетти выступил против обнародования его налоговых деклараций
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости.
Один из адвокатов Дональда Трампа
Рональд Фишетти заявил, что от имени бывшего и будущих президентов США
возражает против планов действующей администрации передать в конгресс налоговые декларации его клиента.
"Нет никаких признаков никаких правонарушений, и я возражаю против обнародования деклараций не только от лица своего клиента, но и от имени всех, кто в будущем будет занимать пост президента США," - цитируют его заявление американские СМИ.
Фишетти не уточнил, какие действия он намерен предпринять.
Адвокат обвинил политических оппонентов Трампа в очередной попытке дескредитировать экс-президента и заявил, что в прошлом министерство юстиции отказывало законодателям-демократам в аналогичной просьбе, сочтя ее "политически мотивированной".
Ранее исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Доун Джонсен заявил, что министерство финансов должно передать налоговые декларации Трампа в палату представителей.
Как говорится в меморандуме Джонсена, один из комитетов палаты запросил личные налоговые декларации Трампа за шесть лет и соответствующие документы связанных с бывшим президентом предприятий за восемь лет. Комитет хочет проверить отчетность на наличие любого иностранного финансового влияния и деловых связей или конфликта интересов, которые могли повлиять на деятельность Трампа в качестве президента США.