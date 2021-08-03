https://ria.ru/20210803/tramp-1744087505.html

Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций

Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций - РИА Новости, 03.08.2021

Адвокат Трампа выступил против обнародования его налоговых деклараций

Один из адвокатов Дональда Трампа Рональд Фишетти заявил, что от имени бывшего и будущих президентов США возражает против планов действующей администрации... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T01:16

2021-08-03T01:16

2021-08-03T01:16

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Один из адвокатов Дональда Трампа Рональд Фишетти заявил, что от имени бывшего и будущих президентов США возражает против планов действующей администрации передать в конгресс налоговые декларации его клиента.Фишетти не уточнил, какие действия он намерен предпринять.Адвокат обвинил политических оппонентов Трампа в очередной попытке дескредитировать экс-президента и заявил, что в прошлом министерство юстиции отказывало законодателям-демократам в аналогичной просьбе, сочтя ее "политически мотивированной".Ранее исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Доун Джонсен заявил, что министерство финансов должно передать налоговые декларации Трампа в палату представителей.Как говорится в меморандуме Джонсена, один из комитетов палаты запросил личные налоговые декларации Трампа за шесть лет и соответствующие документы связанных с бывшим президентом предприятий за восемь лет. Комитет хочет проверить отчетность на наличие любого иностранного финансового влияния и деловых связей или конфликта интересов, которые могли повлиять на деятельность Трампа в качестве президента США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/ssha-1743928476.html

https://ria.ru/20210731/tramp-1743801738.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп