https://ria.ru/20210803/to-1744105371.html

Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра

Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра - РИА Новости, 03.08.2021

Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра

В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:30

2021-08-03T09:30

2021-08-03T10:22

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса.Как следует из документа, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист.Второй снимок делается в конце проверки, его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не должны подвергаться редактированию. Речь идет об изменении exif-данных, которые включают дату, модель фотоаппарата, его разрешение и другие сведения.Необходимость этой меры в Минтрансе объяснили ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.Ранее юрист Павел Уткин напомнил, что с 22 августа полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра, однако за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать.

https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)