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Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра
Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра - РИА Новости, 03.08.2021
Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра
В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:30
2021-08-03T10:22
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса.Как следует из документа, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист.Второй снимок делается в конце проверки, его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не должны подвергаться редактированию. Речь идет об изменении exif-данных, которые включают дату, модель фотоаппарата, его разрешение и другие сведения.Необходимость этой меры в Минтрансе объяснили ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.Ранее юрист Павел Уткин напомнил, что с 22 августа полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра, однако за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать.
https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html
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общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
09:30 03.08.2021 (обновлено: 10:22 03.08.2021)
 
Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра

Минтранс планирует ужесточить правила прохождения техосмотра для российских автовладельцев

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Минтранса.
Как следует из документа, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист.
Второй снимок делается в конце проверки, его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не должны подвергаться редактированию. Речь идет об изменении exif-данных, которые включают дату, модель фотоаппарата, его разрешение и другие сведения.
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Ранее юрист Павел Уткин напомнил, что с 22 августа полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра, однако за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать.
 
ОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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