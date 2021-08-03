Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/terrorizm-1744089267.html
В Афганистане выразили готовность работать с талибами
В Афганистане выразили готовность работать с талибами - РИА Новости, 03.08.2021
В Афганистане выразили готовность работать с талибами
Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T02:14
2021-08-03T02:14
в мире
талибан
афганистан
мид афганистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551842_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_61af49217f8fc8126c057cbb5bdbdb6d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно перестать поддерживать терроризм.Он отметил, что при помощи иностранных соратников талибы ведут бои с правительственными войсками в 31 из 34 провинций. "Это самая бесчеловечная и свирепая кампания "Талибана"*, - сказал Мохаммад Ханиф Атмар.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/taliban-1743959352.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551842_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_9e262b3040beea66b71503074bdc4bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, мид афганистана
02:14 03.08.2021
 
В Афганистане выразили готовность работать с талибами

В Афганистане заявили, что готовы работать с талибами, если они перестанут поддерживать терроризм

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан"
Табличка на столе представителей движения Талибан - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно перестать поддерживать терроризм.

"Мы готовы работать с "Талибаном"*, готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого, в реальности только одно — внутри страны будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, а на внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы... Наше правительство готово принять "Талибан"* в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм", - сказал Атмар в интервью газете "Известия".

Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 13:52
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
Он отметил, что при помощи иностранных соратников талибы ведут бои с правительственными войсками в 31 из 34 провинций. "Это самая бесчеловечная и свирепая кампания "Талибана"*, - сказал Мохаммад Ханиф Атмар.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 11:36В мире
Президент Афганистана рассказал, в какую сторону изменился "Талибан"*
 
В миреТалибанАфганистанМИД Афганистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния