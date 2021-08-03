https://ria.ru/20210803/terrorizm-1744089267.html

В Афганистане выразили готовность работать с талибами

В Афганистане выразили готовность работать с талибами - РИА Новости, 03.08.2021

В Афганистане выразили готовность работать с талибами

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T02:14

2021-08-03T02:14

2021-08-03T02:14

в мире

талибан

афганистан

мид афганистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551842_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_61af49217f8fc8126c057cbb5bdbdb6d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что официальные власти страны готовы сотрудничать с движением "Талибан"* только на одном условии - оно должно перестать поддерживать терроризм.Он отметил, что при помощи иностранных соратников талибы ведут бои с правительственными войсками в 31 из 34 провинций. "Это самая бесчеловечная и свирепая кампания "Талибана"*, - сказал Мохаммад Ханиф Атмар.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/taliban-1743959352.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, мид афганистана