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В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году
В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году - РИА Новости, 03.08.2021
В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году
Закопанное тело мужчины, предположительно, без вести пропавшего в 2012 году, нашли в недостроенном сарае в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:46
2021-08-03T13:46
2021-08-03T13:46
происшествия
ленинградская область
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Закопанное тело мужчины, предположительно, без вести пропавшего в 2012 году, нашли в недостроенном сарае в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Второго августа в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело неустановленного мужчины, предположительно без вести пропавшего в 2012 году. Тело закопано в землю и завернуто в полиэтиленовую пленку, замотанную лентой-скотч", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).По данным местных СМИ, мужчина был предпринимателем, он исчез в новогодние праздники в 2012 году, выйдя прогуляться на озеро.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году
В Ленинградской области в недостроенном сарае нашли закопанное тело мужчины, пропавшего в 2012 году