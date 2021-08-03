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В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году

В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году - РИА Новости, 03.08.2021

В Ленинградской области в сарае нашли тело мужчины, пропавшего в 2012 году

Закопанное тело мужчины, предположительно, без вести пропавшего в 2012 году, нашли в недостроенном сарае в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:46

2021-08-03T13:46

2021-08-03T13:46

происшествия

ленинградская область

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Закопанное тело мужчины, предположительно, без вести пропавшего в 2012 году, нашли в недостроенном сарае в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК."Второго августа в недостроенном сарае в поселке Липовка Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело неустановленного мужчины, предположительно без вести пропавшего в 2012 году. Тело закопано в землю и завернуто в полиэтиленовую пленку, замотанную лентой-скотч", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).По данным местных СМИ, мужчина был предпринимателем, он исчез в новогодние праздники в 2012 году, выйдя прогуляться на озеро.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743683523.html

ленинградская область

выборгский район

россия

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происшествия, ленинградская область, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия