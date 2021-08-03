https://ria.ru/20210803/tanker-1744240256.html

В Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер, сообщили СМИ

В Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.08.2021

В Оманском заливе вооруженные люди захватили танкер, сообщили СМИ

В Оманском заливе на борт танкера Asphalt Princess, следовавшего под флагом Панамы, предположительно забрались до десяти вооруженных людей, сообщил телеканал... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:17

2021-08-03T20:17

2021-08-03T20:42

в мире

панама

оманский залив

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Оманском заливе на борт танкера Asphalt Princess, следовавшего под флагом Панамы, предположительно забрались до десяти вооруженных людей, сообщил телеканал Sky News."Это была запрещенная высадка на борт", — приводит телеканал слова источника в службе безопасности.Ранее во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) уведомила о возможном захвате судна в Оманском заливе. Из данных на портале отслеживания судов Marine Traffic следует, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом испытывает неполадки и "лишен возможности управляться".В минувший четверг нападению в Аравийском море подвергся шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно с использованием беспилотника. Тегеран назвал заявления Вашингтона и Лондона противоречивыми и беспочвенными.

https://ria.ru/20210803/tanker-1744165756.html

панама

оманский залив

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в мире, панама, оманский залив