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НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street
НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street - РИА Новости, 03.08.2021
НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street
НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:17
2021-08-03T14:37
в мире
иран
нато
безопасность
сша
тегеран (город)
мид ирана
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса."Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - указывается в документе.Великобритания приветствует, что НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, позже заявил глава британского МИД Доминик Рааб.В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
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в мире, иран, нато, безопасность, сша, тегеран (город), мид ирана
13:17 03.08.2021 (обновлено: 14:37 03.08.2021)
 
НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street

НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, назвав действия Ирана дестабилизирующими

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса.
"Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - указывается в документе.
Великобритания приветствует, что НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, позже заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Я приветствую НАТО, присоединившееся к Великобритании и международным партнерам в осуждении нападения на Mercer Street. Мы считаем, что это была преднамеренная и целенаправленная атака Ирана – он должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия", - написал Рааб в Twitter.
В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.
МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.
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В миреИранНАТОБезопасностьСШАТегеран (город)МИД Ирана
 
 
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