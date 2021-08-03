13:17 03.08.2021 (обновлено: 14:37 03.08.2021)
НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street
НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, назвав действия Ирана дестабилизирующими
"Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - указывается в документе.
Великобритания приветствует, что НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, позже заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Я приветствую НАТО, присоединившееся к Великобритании и международным партнерам в осуждении нападения на Mercer Street. Мы считаем, что это была преднамеренная и целенаправленная атака Ирана – он должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия", - написал Рааб в Twitter.
В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.
МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.