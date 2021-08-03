https://ria.ru/20210803/tanker-1744147648.html

НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street

НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street - РИА Новости, 03.08.2021

НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street

НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:17

2021-08-03T13:17

2021-08-03T14:37

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. НАТО осудила нападение на танкер MV Mercer Street, "обеспокоена дестабилизирующими действиями Ирана в регионе", говорится в распространенном заявлении альянса."Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер MV Mercer Street у побережья Омана… Свобода судоходства жизненно важна для всех союзников. Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать свои международные обязательства", - указывается в документе.Великобритания приветствует, что НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, позже заявил глава британского МИД Доминик Рааб.В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/velikobritaniya-1743896791.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, нато, безопасность, сша, тегеран (город), мид ирана