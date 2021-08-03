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https://ria.ru/20210803/tanker-1744090787.html
Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
Канада осудила нападение на танкер Mercer Street - РИА Новости, 03.08.2021
Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T04:01
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к ответственности за совершенные действия, говорится в сообщении МИД Канады.В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.Ранее сообщалось, что США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на судно в Аравийском море. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.Компания-оператор Zodiac Maritime информировала в минувшую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.
https://ria.ru/20210802/tanker-1744001293.html
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в мире, сша, иран, канада, мид канады
04:01 03.08.2021
 
Канада осудила нападение на танкер Mercer Street

Канада призвала привлечь Иран к ответственности за нападение на танкер Mercer Street

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к ответственности за совершенные действия, говорится в сообщении МИД Канады.
В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 14:15
МИД Ирана опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street

"Канада осуждает нападение на судно Mercer Street, которое международная разведка приписывает Ирану. Наши мысли с семьями погибших. Канада выражает свою солидарность международному сообществу в стремлении поддерживать международную безопасность и привлечь Иран к ответственности за его безрассудные действия", - говорится в сообщении министерства, размещенном в Twitter.

Ранее сообщалось, что США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на судно в Аравийском море. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.
Компания-оператор Zodiac Maritime информировала в минувшую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 19:28В мире
Великобритания готовит ответ Ирану за "нападение" на танкер Mercer Street
 
В миреСШАИранКанадаМИД Канады
 
 
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