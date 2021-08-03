https://ria.ru/20210803/tanker-1744090787.html

Канада осудила нападение на танкер Mercer Street

Канада осудила нападение на танкер Mercer Street - РИА Новости, 03.08.2021

Канада осудила нападение на танкер Mercer Street

Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T04:01

2021-08-03T04:01

2021-08-03T04:01

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к ответственности за совершенные действия, говорится в сообщении МИД Канады.В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.Ранее сообщалось, что США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на судно в Аравийском море. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.Компания-оператор Zodiac Maritime информировала в минувшую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.

https://ria.ru/20210802/tanker-1744001293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/velikobritaniya-1743896791.html

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