Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
Канада призвала привлечь Иран к ответственности за нападение на танкер Mercer Street
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Власти Канады осудили нападение на танкер Mercer Street, ответственность за которое США возложили на Иран, и призвали привлечь исламскую республику к ответственности за совершенные действия, говорится в сообщении МИД Канады.
В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.
"Канада осуждает нападение на судно Mercer Street, которое международная разведка приписывает Ирану. Наши мысли с семьями погибших. Канада выражает свою солидарность международному сообществу в стремлении поддерживать международную безопасность и привлечь Иран к ответственности за его безрассудные действия", - говорится в сообщении министерства, размещенном в Twitter.
Ранее сообщалось, что США возложили на Иран ответственность за нападение с использованием беспилотника на судно в Аравийском море. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.
Компания-оператор Zodiac Maritime информировала в минувшую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.