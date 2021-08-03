https://ria.ru/20210803/tank-1744242719.html

В Германии пенсионера приговорили к условному сроку за танк в подвале

В Германии пенсионера приговорили к условному сроку за танк в подвале - РИА Новости, 03.08.2021

В Германии пенсионера приговорили к условному сроку за танк в подвале

Суд немецкого Киля приговорил к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, хранившего в доме танк "Пантера" времен Второй мировой войны и другое... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:37

2021-08-03T20:37

2021-08-03T20:53

германия

киль

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Суд немецкого Киля приговорил к 14 месяцам испытательного срока 84-летнего пенсионера, хранившего в доме танк "Пантера" времен Второй мировой войны и другое вооружение, сообщает агентство DPA.Следствие против жителя Киля велось с 2015 года, когда в подвале его дома обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов.Мужчина признан виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, но суд посчитал, что он действовал не со злым умыслом, а как коллекционер. По словам судьи Рихтера Штефана Ворпенберга, мужчина "не носился по округе и не стрелял". Кроме того, смягчающими факторами послужили возраст пенсионера, отсутствие судимости, добровольное признание в содеянном, однако большое количество найденных орудий суд посчитал отягчающим обстоятельством. Из 14 месяцев четыре засчитаны как отбытые в связи с длительностью судебных разбирательств. Также мужчина должен выплатить штраф в 250 тысяч евро, которые будут направлены в том числе социальным организациям.Свою коллекцию мужчина не сможет сохранить, суд обязал его продать танк и зенитную установку - хотя суд не посчитал сам факт хранения танка нарушением закона, так как он не может использоваться по назначению. Интерес в приобретении танка и зенитной установки выразили музей из Сиэтла и коллекционер из Германии. От остальных предметов пенсионер отказался сам.

https://ria.ru/20190812/1557427999.html

https://ria.ru/20210611/sklad-1736621822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, киль