https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО

В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО - РИА Новости, 03.08.2021

В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО

Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-14 "Армата" самой амбициозной новинкой российской военной промышленности. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:28

2021-08-03T20:28

2021-08-03T23:41

безопасность

нато

армата

т-14

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-14 "Армата" самой амбициозной новинкой российской военной промышленности."Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО", — говорится в публикации.В заголовке статьи автор и вовсе называет "Армату" "убийцей".Единственный недостаток Т-14, согласно озвученным в статье предположениям, связан с его стоимостью. В публикации отмечается, что производство танка "обходится явно недешево".Серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

https://ria.ru/20210314/voyna-1601119182.html

россия

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2021

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безопасность, нато, армата, т-14, россия