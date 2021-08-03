https://ria.ru/20210803/sud-1744141945.html

Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом

Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом - РИА Новости, 03.08.2021

Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом

Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом, сообщает в четверг региональная... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:48

2021-08-03T12:48

2021-08-03T13:03

происшествия

карпинск

свердловская область

скр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом, сообщает в четверг региональная прокуратура.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала, что девочку госпитализировали с дистрофией, позже ее поместили в дом ребенка в Екатеринбурге."Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области", - говорится в сообщении прокуратуры.Женщина обвиняется в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, свою вину обвиняемая признала лишь частично."В ходе следствия выяснялись причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Следователем СКР приняты меры по недопущению таких обстоятельств впредь", - уточнил Шульга.

https://ria.ru/20210615/prigovor-1737069489.html

https://ria.ru/20210728/srok-1743253697.html

карпинск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, карпинск, свердловская область, скр