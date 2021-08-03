Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/sud-1744141945.html
Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом
Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом - РИА Новости, 03.08.2021
Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом
Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом, сообщает в четверг региональная... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:48
2021-08-03T13:03
происшествия
карпинск
свердловская область
скр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом, сообщает в четверг региональная прокуратура.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала, что девочку госпитализировали с дистрофией, позже ее поместили в дом ребенка в Екатеринбурге."Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области", - говорится в сообщении прокуратуры.Женщина обвиняется в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, свою вину обвиняемая признала лишь частично."В ходе следствия выяснялись причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Следователем СКР приняты меры по недопущению таких обстоятельств впредь", - уточнил Шульга.
https://ria.ru/20210615/prigovor-1737069489.html
https://ria.ru/20210728/srok-1743253697.html
карпинск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, карпинск, свердловская область, скр
12:48 03.08.2021 (обновлено: 13:03 03.08.2021)
 
Жительница Урала, полгода державшая дочь в шкафу, предстанет перед судом

В Свердловской области будут судить женщину, полгода прятавшую новорожденную дочь в шкафу

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Жительница города Карпинска в Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, предстанет перед судом, сообщает в четверг региональная прокуратура.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого мать прятала в шкафу, в начале октября 2020 года нашли пришедшие к ней в гости подруги. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены. Психиатрическая экспертиза признала женщину полностью вменяемой. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщала, что девочку госпитализировали с дистрофией, позже ее поместили в дом ребенка в Екатеринбурге.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 13:35
Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд Свердловской области", - говорится в сообщении прокуратуры.
Женщина обвиняется в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, свою вину обвиняемая признала лишь частично.
"В ходе следствия выяснялись причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Следователем СКР приняты меры по недопущению таких обстоятельств впредь", - уточнил Шульга.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:43
В Ульяновской области мать будут судить за отказ от госпитализации ребенка
 
ПроисшествияКарпинскСвердловская областьСКР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния