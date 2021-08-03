https://ria.ru/20210803/sud-1744126953.html

Суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных правил

Суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных правил - РИА Новости, 03.08.2021

Суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных правил

Преображенский суд Москвы оглашает обвинительный приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:39

2021-08-03T11:39

2021-08-03T11:42

происшествия

москва

мария алехина

pussy riot

фонд борьбы с коррупцией

владимир воронин

любовь соболь

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы оглашает обвинительный приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."В Преображенском началось оглашение приговора Любови Соболь. Приговор обвинительный", - сказал собеседник агентства.Наказание, назначенное подсудимой, станет известно позднее.Представитель прокуратуры в ходе прений попросил суд назначить Соболь два года ограничения свободы: запретить ей выходить из дома с 22.00 до 06.00, посещать или участвовать в массовых и иных мероприятиях, выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает.Это первый приговор по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).Большинство фигурантов, в том числе Соболь, были отправлены под домашний арест. Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210729/alekhina-1743482345.html

https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html

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происшествия, москва, мария алехина, pussy riot, фонд борьбы с коррупцией, владимир воронин, любовь соболь, россия, альянс врачей, людмила штейн (депутат)