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Религия
https://ria.ru/20210803/sud-1744110110.html
Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом
Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом - РИА Новости, 03.08.2021
Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом
Зюзинский суд Москвы на неделю приостановил арест участницы группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариты Коноваловой) по протоколу о неповиновении сотрудникам... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:19
2021-08-03T10:19
религия
происшествия
москва
надежда толоконникова
мария алехина
екатерина самуцевич
pussy riot
омон россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы на неделю приостановил арест участницы группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариты Коноваловой) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.Ранее девушке было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за неповиновение полиции."Зюзинский суд приостановил срок ареста Риты с момента ее госпитализации на семь дней. Об этом ходатайствовала полиция в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Мы просили суд совсем прекратить арест, так как данное заболевание является повышенным риском для здоровья и будем обжаловать данное решение", - сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что 30 июля Коновалова была госпитализирована и сейчас находится в инфекционной больнице №1.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
https://ria.ru/20210729/alekhina-1743482345.html
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происшествия, москва, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, омон россии, россия, религия
10:19 03.08.2021
 

Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы на неделю приостановил арест участницы группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариты Коноваловой) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
Ранее девушке было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за неповиновение полиции.
"Зюзинский суд приостановил срок ареста Риты с момента ее госпитализации на семь дней. Об этом ходатайствовала полиция в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Мы просили суд совсем прекратить арест, так как данное заболевание является повышенным риском для здоровья и будем обжаловать данное решение", - сказал собеседник агентства.
Адвокат добавил, что 30 июля Коновалова была госпитализирована и сейчас находится в инфекционной больнице №1.
Рассмотрение по существу дела в отношении Марии Алехиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 17:24
Суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения участнице Pussy Riot
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:11
Суд арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток
 
РелигияПроисшествияМоскваНадежда ТолоконниковаМария АлехинаЕкатерина СамуцевичPussy RiotОМОН РоссииРоссияРелигия
 
 
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