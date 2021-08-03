Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы на неделю приостановил арест участницы группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариты Коноваловой) по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
Ранее девушке было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за неповиновение полиции.
"Зюзинский суд приостановил срок ареста Риты с момента ее госпитализации на семь дней. Об этом ходатайствовала полиция в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Мы просили суд совсем прекратить арест, так как данное заболевание является повышенным риском для здоровья и будем обжаловать данное решение", - сказал собеседник агентства.
Адвокат добавил, что 30 июля Коновалова была госпитализирована и сейчас находится в инфекционной больнице №1.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.