https://ria.ru/20210803/sud-1744099453.html

В Томске оправдали фигуранта дела о высшем положении в преступной иерархии

В Томске оправдали фигуранта дела о высшем положении в преступной иерархии - РИА Новости, 03.08.2021

В Томске оправдали фигуранта дела о высшем положении в преступной иерархии

Присяжные заседатели в Томске вынесли оправдательный вердикт в отношении криминального авторитета, которого первым в России задержали по новой статье о занятии... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T07:39

2021-08-03T07:39

2021-08-03T11:08

происшествия

томск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/98190/23/981902383_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4af2e9666922788679ea1765a7797e9c.jpg

НОВОСИБИРСК, 3 авг — РИА Новости. Присяжные заседатели в Томске вынесли оправдательный вердикт в отношении криминального авторитета, которого первым в России задержали по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, суд огласит оправдательный приговор 5 августа, сообщила РИА Новости представитель Томского облсуда.Прокуратура Томской области передала в областной суд дело криминального авторитета год назад, в августе 2020 года. Имя обвиняемого не называлось, при этом в пресс-релизе его характеризовали с использованием блатного жаргона.По данным надзорного ведомства, обвиняемый более семи лет, с 2013 года по настоящее время, занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории <...> "обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде" и воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью. По данным прокуратуры, свое влияние в преступной среде он использует для организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Томской и Кемеровской областей.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК России в апреле 2019 года, а уже в мае стало известно о первом задержании: в Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет.За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемым грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736112022.html

https://ria.ru/20210610/sud-1736501439.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томск