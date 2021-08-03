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В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы - РИА Новости, 03.08.2021
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы
Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:04
2021-08-03T19:15
в мире
сша
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен."Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления", - написало управление охраны в Twitter, попросив население избегать поездок в район стрельбы.Местные СМИ ранее сообщили о по меньшей мере трех пострадавших в результате стрельбы на транспортном узле, который объединяет остановки автобуса и станцию метро по соседству со зданием Пентагона в окрестностях американской столицы Вашингтона.
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в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
19:04 03.08.2021 (обновлено: 19:15 03.08.2021)
 
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы

Охрана Минобороны США: угроза на месте стрельбы у Пентагона устранена

© AP Photo / Andrew HarnikАвтомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен.
"Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления", - написало управление охраны в Twitter, попросив население избегать поездок в район стрельбы.
Местные СМИ ранее сообщили о по меньшей мере трех пострадавших в результате стрельбы на транспортном узле, который объединяет остановки автобуса и станцию метро по соседству со зданием Пентагона в окрестностях американской столицы Вашингтона.
Полицейские Пентагона возле станции метро. 3 августа 2021 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 18:49
СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАСтрельба у здания Пентагона
 
 
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