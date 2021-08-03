https://ria.ru/20210803/strelba-1744229095.html

В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы

В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы - РИА Новости, 03.08.2021

В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы

Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:04

2021-08-03T19:04

2021-08-03T19:15

в мире

сша

министерство обороны сша

стрельба у здания пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744226361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_191d659e470024569a950d97e5989d66.jpg

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен."Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления", - написало управление охраны в Twitter, попросив население избегать поездок в район стрельбы.Местные СМИ ранее сообщили о по меньшей мере трех пострадавших в результате стрельбы на транспортном узле, который объединяет остановки автобуса и станцию метро по соседству со зданием Пентагона в окрестностях американской столицы Вашингтона.

https://ria.ru/20210803/strelba-1744226408.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона