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В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы - РИА Новости, 03.08.2021
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы
Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:04
2021-08-03T19:04
2021-08-03T19:15
в мире
сша
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Служба охраны американского министерства обороны объявила, что инцидент со стрельбой на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона завершен."Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления", - написало управление охраны в Twitter, попросив население избегать поездок в район стрельбы.Местные СМИ ранее сообщили о по меньшей мере трех пострадавших в результате стрельбы на транспортном узле, который объединяет остановки автобуса и станцию метро по соседству со зданием Пентагона в окрестностях американской столицы Вашингтона.
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в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
19:04 03.08.2021 (обновлено: 19:15 03.08.2021)
В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы
Охрана Минобороны США: угроза на месте стрельбы у Пентагона устранена