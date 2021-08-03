https://ria.ru/20210803/strelba-1744227265.html

Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле

Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле - РИА Новости, 03.08.2021

Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле

Звуки стрельбы раздаются рядом с местом взрыва в Кабуле, неподалеку расположен дом главы афганского минобороны Бисмиллы Хан Мохаммади, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:53

2021-08-03T18:53

2021-08-03T19:23

в мире

кабул (город)

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КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Звуки стрельбы раздаются рядом с местом взрыва в Кабуле, неподалеку расположен дом главы афганского минобороны Бисмиллы Хан Мохаммади, сообщил РИА Новости очевидец.Как уточнил собеседник агентства, взрыв раздался недалеко от кабульского района Шари-Нау.

https://ria.ru/20210803/ochevidets-1744230696.html

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афганистан

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Взрыв перед иранским посольством в Кабуле Взрыв произошел на КПП перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец 2021-08-03T18:53 true PT0M02S

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в мире, кабул (город), афганистан