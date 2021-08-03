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Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле
Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле - РИА Новости, 03.08.2021
Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле
Звуки стрельбы раздаются рядом с местом взрыва в Кабуле, неподалеку расположен дом главы афганского минобороны Бисмиллы Хан Мохаммади, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:53
2021-08-03T18:53
2021-08-03T19:23
в мире
кабул (город)
афганистан
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КАБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Звуки стрельбы раздаются рядом с местом взрыва в Кабуле, неподалеку расположен дом главы афганского минобороны Бисмиллы Хан Мохаммади, сообщил РИА Новости очевидец.Как уточнил собеседник агентства, взрыв раздался недалеко от кабульского района Шари-Нау.
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Взрыв перед иранским посольством в Кабуле
Взрыв произошел на КПП перед иранским посольством в Кабуле и больницей, сообщил РИА Новости очевидец
2021-08-03T18:53
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в мире, кабул (город), афганистан
18:53 03.08.2021 (обновлено: 19:23 03.08.2021)
Очевидец сообщил о стрельбе рядом с местом взрыва в Кабуле
Очевидец: звуки стрельбы раздаются рядом с местом взрыва в Кабуле