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СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона
СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021
СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона
Охрана блокировала здание Пентагона (США, штат Виргиния) из-за стрельбы, которая произошла на близлежащем транспортно-пересадочном узле. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:49
2021-08-03T18:49
2021-08-03T18:49
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стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Охрана блокировала здание Пентагона (США, штат Виргиния) из-за стрельбы, которая произошла на близлежащем транспортно-пересадочном узле.Местный канал ARLnow сообщает по меньшей мере о трех раненых, двое из которых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – офицер полиции, передает ARLnow.К месту происшествия, где расположены автобусные остановки и станция метро, выехали многочисленные наряды полиции и машины скорой помощи.Охрана американского министерства обороны объявила о блокировании здания, которое находится в предместье столичного Вашингтона, но пока не сообщает подробностей инцидента.
https://ria.ru/20210803/pentagon-1744219306.html
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в мире, сша, вашингтон (город), виргиния, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона
ARLnow: при стрельбе у здания Пентагона в США пострадали три человека, в том числе полицейский