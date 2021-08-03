https://ria.ru/20210803/strelba-1744226408.html

СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона

СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021

СМИ раскрыли подробности стрельбы у здания Пентагона

Охрана блокировала здание Пентагона (США, штат Виргиния) из-за стрельбы, которая произошла на близлежащем транспортно-пересадочном узле. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:49

2021-08-03T18:49

2021-08-03T18:49

в мире

сша

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виргиния

министерство обороны сша

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Охрана блокировала здание Пентагона (США, штат Виргиния) из-за стрельбы, которая произошла на близлежащем транспортно-пересадочном узле.Местный канал ARLnow сообщает по меньшей мере о трех раненых, двое из которых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – офицер полиции, передает ARLnow.К месту происшествия, где расположены автобусные остановки и станция метро, выехали многочисленные наряды полиции и машины скорой помощи.Охрана американского министерства обороны объявила о блокировании здания, которое находится в предместье столичного Вашингтона, но пока не сообщает подробностей инцидента.

https://ria.ru/20210803/pentagon-1744219306.html

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вашингтон (город)

виргиния

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в мире, сша, вашингтон (город), виргиния, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона