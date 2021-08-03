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У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.08.2021

У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:22

2021-08-03T18:22

2021-08-03T20:17

в мире

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM со ссылкой на официальные источники.По информации СМИ, ранены по меньшей мере двое, один погиб. В числе пострадавших — открывший огонь злоумышленник.Здание оборонного ведомства оцепили. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который связывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить. Оцепление сняли.

сша

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2021

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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район. Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP 2021-08-03T18:22 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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