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У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.08.2021
У здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие
Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM со ссылкой на официальные источники. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:22
2021-08-03T18:22
2021-08-03T20:17
в мире
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона, сообщил местный телеканал WDVM со ссылкой на официальные источники.По информации СМИ, ранены по меньшей мере двое, один погиб. В числе пострадавших — открывший огонь злоумышленник.Здание оборонного ведомства оцепили. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который связывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить. Оцепление сняли.
сша
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РИА Новости
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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт
Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район.
Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP
2021-08-03T18:22
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РИА Новости
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в мире, министерство обороны сша, сша, видео
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона
, сообщил местный телеканал WDVM
со ссылкой на официальные источники.
По информации СМИ, ранены по меньшей мере двое, один погиб. В числе пострадавших — открывший огонь злоумышленник.
Здание оборонного ведомства оцепили. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Корреспондент РИА Новости передает, что из-за стрельбы остановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса министерства обороны.
В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре", который связывает автобусную остановку и станцию метро по соседству с Пентагоном.
К месту происшествия съехались наряды полиции и машины скорой помощи.
Позднее охрана Пентагона сообщила, что угрозу удалось устранить. Оцепление сняли.