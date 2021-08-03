https://ria.ru/20210803/strelba-1744217001.html

В США три человека пострадали при стрельбе

В США три человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 03.08.2021

В США три человека пострадали при стрельбе

По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:07

2021-08-03T18:07

2021-08-03T18:07

в мире

сша

нэшвилл

теннесси

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был застрелен правоохранителями, сообщает местная полиция.Правоохранители добавили, что инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии. Подозреваемый - 22-летний сотрудник компании, который недавно начал в ней работать. Молодой человек был доставлен в больницу, где позднее скончался.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи.

https://ria.ru/20210726/strelba-1742839974.html

сша

нэшвилл

теннесси

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в мире, сша, нэшвилл, теннесси