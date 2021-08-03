https://ria.ru/20210803/strelba-1744217001.html
В США три человека пострадали при стрельбе
В США три человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 03.08.2021
В США три человека пострадали при стрельбе
По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:07
2021-08-03T18:07
2021-08-03T18:07
в мире
сша
нэшвилл
теннесси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226416_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_0f8e08f614bf92c1c172ffc1c0584d44.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был застрелен правоохранителями, сообщает местная полиция.Правоохранители добавили, что инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии. Подозреваемый - 22-летний сотрудник компании, который недавно начал в ней работать. Молодой человек был доставлен в больницу, где позднее скончался.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи.
https://ria.ru/20210726/strelba-1742839974.html
сша
нэшвилл
теннесси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226416_207:0:1984:1333_1920x0_80_0_0_e93b252458071ebdd1148a89013ba704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нэшвилл, теннесси
В США три человека пострадали при стрельбе
Полиция США: три человека пострадали при стрельбе в штате Теннесси, подозреваемый застрелен