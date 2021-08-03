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В США три человека пострадали при стрельбе
В США три человека пострадали при стрельбе - РИА Новости, 03.08.2021
В США три человека пострадали при стрельбе
По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:07
2021-08-03T18:07
в мире
сша
нэшвилл
теннесси
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был застрелен правоохранителями, сообщает местная полиция.Правоохранители добавили, что инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии. Подозреваемый - 22-летний сотрудник компании, который недавно начал в ней работать. Молодой человек был доставлен в больницу, где позднее скончался.За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи.
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в мире, сша, нэшвилл, теннесси
18:07 03.08.2021
 
В США три человека пострадали при стрельбе

Полиция США: три человека пострадали при стрельбе в штате Теннесси, подозреваемый застрелен

© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© REUTERS / Gaelen Morse
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, подозреваемый был застрелен правоохранителями, сообщает местная полиция.
"Трое сотрудников получили огнестрельные ранения… Они все госпитализированы. По меньшей мере один находится в критическом состоянии. На данный момент похоже, что стрелок действовал один", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Правоохранители добавили, что инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии. Подозреваемый - 22-летний сотрудник компании, который недавно начал в ней работать. Молодой человек был доставлен в больницу, где позднее скончался.
За последнее время в США был зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия, которые привели к гибели людей. В 2020 году от огнестрельных ранений погибли 43 тысячи американцев. В этом году число погибших составило с января 23 тысячи.
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В миреСШАНэшвиллТеннесси
 
 
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