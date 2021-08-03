Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино
Официальный представитель МИД Захарова: пример Сан-Марино показал ЕС эффективность "Спутника V"
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт вакцинации российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в Сан-Марино
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пример Сан-Марино показал всему Евросоюзу, что вакцина работает, если подходить к этому вопросу не с политизированных позиций, а с прагматических", - сказала Захарова журналистам в ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", комментируя ситуацию с признанием ЕС сертификатов о вакцинации в Сан-Марино.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В свою очередь, представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино заявил РИА Новости, что признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.