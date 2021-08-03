https://ria.ru/20210803/sputnik-1744236189.html

Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино

Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино - РИА Новости, 03.08.2021

Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино

Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:45

2021-08-03T19:45

2021-08-03T19:45

в мире

сан-марино

евросоюз

еврокомиссия

здоровье - общество

международная космическая станция (мкс)

мария захарова

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732657516_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_f8ccc290e4da954d7789acc6fd2476b7.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В свою очередь, представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино заявил РИА Новости, что признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер.Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

https://ria.ru/20210730/vaktsiny-1743577502.html

сан-марино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сан-марино, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, международная космическая станция (мкс), мария захарова, вакцина "спутник v"