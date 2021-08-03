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https://ria.ru/20210803/sputnik-1744236189.html
Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино
Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино - РИА Новости, 03.08.2021
Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино
Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:45
2021-08-03T19:45
в мире
сан-марино
евросоюз
еврокомиссия
здоровье - общество
международная космическая станция (мкс)
мария захарова
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В свою очередь, представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино заявил РИА Новости, что признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер.Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
https://ria.ru/20210730/vaktsiny-1743577502.html
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в мире, сан-марино, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, международная космическая станция (мкс), мария захарова, вакцина "спутник v"
19:45 03.08.2021
 
Захарова оценила признание Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино

Официальный представитель МИД Захарова: пример Сан-Марино показал ЕС эффективность "Спутника V"

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт вакцинации российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в Сан-Марино
Пункт вакцинации российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ситуация с признанием Евросоюзом сертификатов о вакцинации Сан-Марино показала всему ЕС, что российская вакцина от коронавируса работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пример Сан-Марино показал всему Евросоюзу, что вакцина работает, если подходить к этому вопросу не с политизированных позиций, а с прагматических", - сказала Захарова журналистам в ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов", комментируя ситуацию с признанием ЕС сертификатов о вакцинации в Сан-Марино.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В свою очередь, представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино заявил РИА Новости, что признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Распространение коронавирусаВ миреСан-МариноЕвросоюзЕврокомиссияЗдоровье - ОбществоМеждународная космическая станция (МКС)Мария ЗахароваВакцина "Спутник V"
 
 
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