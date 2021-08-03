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Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V" - РИА Новости, 03.08.2021
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:52
2021-08-03T18:52
2021-08-03T18:52
распространение коронавируса
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боливия
владимир путин
коронавирусы
луис арсе
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны."Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон было выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную.
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в мире, боливия, владимир путин, коронавирусы, луис арсе, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президент России Путин и президент Боливии Арсе обсудили поставки "Спутника V"