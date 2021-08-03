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Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V" - РИА Новости, 03.08.2021

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:52

2021-08-03T18:52

2021-08-03T18:52

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владимир путин

коронавирусы

луис арсе

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны."Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон было выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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