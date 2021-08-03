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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/sputnik-1744227030.html
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V" - РИА Новости, 03.08.2021
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:52
2021-08-03T18:52
распространение коронавируса
в мире
боливия
владимир путин
коронавирусы
луис арсе
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны."Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон было выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную.
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в мире, боливия, владимир путин, коронавирусы, луис арсе, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
18:52 03.08.2021
 
Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"

Президент России Путин и президент Боливии Арсе обсудили поставки "Спутника V"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом договоренности о поставках российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.
"Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора с обеих сторон было выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную.
 
Распространение коронавирусаВ миреБоливияВладимир ПутинКоронавирусыЛуис АрсеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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