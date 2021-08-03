https://ria.ru/20210803/sovetnikov-1744068243.html

Иван Советников: "черных" лесорубов в России почти не осталось

Иван Советников: "черных" лесорубов в России почти не осталось - РИА Новости, 03.08.2021

Иван Советников: "черных" лесорубов в России почти не осталось

В России продолжается сезон тушения пожаров в лесах. Активно горят полярные регионы, в этом году к ним прибавились крупные лесные пожары в Карелии. Кроме... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:00

2021-08-03T11:00

2021-08-03T14:15

общество

интервью

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

иван советников

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В России продолжается сезон тушения пожаров в лесах. Активно горят полярные регионы, в этом году к ним прибавились крупные лесные пожары в Карелии. Кроме тушения пожаров, Рослесхоз занят цифровой реформой лесной отрасли, борьбой с незаконными рубками и адаптацией лесного хозяйства к изменению климата. О том, насколько надо увеличить выплаты регионам на тушение лесных пожаров, как создать справедливую систему субсидий, как изменение климата усложнило тушение пожаров, а также о том, когда ельники в Подмосковье превратятся в дубравы, рассказал в своем первом большом интервью после назначения глава Рослесхоза Иван Советников.– Как обстоит ситуация с пожарами в этом году, когда будет летний пик?– Ситуация традиционно тяжелая. У нас три пика пожаров обычно происходит в России: весенний, летний и осенний. Весенние и осенние пожары практически все – результат выжиганий сухой травы и переход огня с других категорий земель на земли лесного фонда. Как это происходит? Весна, солнышко прогревает, поля первыми отходят от снега, и люди начинают там жечь сухую траву. Если это происходит бесконтрольно, пожар неминуем, и часто огонь с поля перекидывается на ближайший лес. К сожалению, традицию выжигать поля весной и осенью мы еще не искоренили.Если говорить о летнем пике, он приходится на вторую половину июля – август. Сейчас мы находимся на летнем пике, работа по тушению идет круглосуточно. Обычно ситуация начинает улучшаться ближе к осени, когда спадает жара, становится более дождливо.– Сколько в этом году пройдено пожарами?– Сейчас огнем пройдено около 5,5 миллиона гектаров. На аналогичную дату прошлого года было более 6,3 миллиона гектаров. Пока подводить итоги рано, работаем, чтобы еще больше увеличить этот разрыв.– Ситуация улучшается, и жгут меньше?– Действуют новые принципы, запреты, ограничения, и мы видим от них эффект. Но все равно люди и владельцы сельскохозяйственных угодий выжигают поля, собственники полей их не опахивают, а граждане оставляют непотушенные костры. В этом году весной очень сильно горели Новосибирская, Омская и Тюменская области.– У них было действительно объективно сложнее всего?– Там была сложная погода: очень сухо, ветрено и жарко. Региональные власти вовремя не ввели режим ЧС. Тюмень несколько лет не горела, видимо, там создалось ощущение, что гореть и не будет, люди расслабились. Примерно то же самое в Новосибирской и Омской областях.Весенний пик мы прошли и плавно вошли в летний. Пока два региона, которые вызывают опасения: Якутия и Карелия. По северу Якутии было превышение климатической нормы на 14 градусов. Вместе с тем традиционные для Якутии проблемы – нехватка сил, средств, обученных специалистов. К сожалению, по Якутии мы еще не истребили поджигание травы. У некоторых сельских жителей существует убеждение, что жечь траву нормально и даже полезно. Люди не понимают серьезность и опасность ситуации. Они жгут, а мы не видим никакой активной позиции со стороны муниципалитетов, работы с этой бедой.– Как справились с пожарами в Карелии, какие выводы сделали на будущее?– В Карелии ситуация стабилизируется. За вчерашний день ликвидирован 1 лесной пожар, и остановили распространение еще пяти. Привлекли в республику силы межрегионального маневрирования, они помогают местным лесным пожарным.Так как причины возгораний – люди и грозы, то ставка, конечно, на профилактику и на повышение оперативности тушения. Постоянная работа с населением: люди должны прочно усвоить, что нельзя в лес с огнем, когда надолго установилась жаркая погода. Правила пожарной безопасности не просто так писали.– В каких регионах сейчас самая сложная обстановка?– Сейчас сложно в Иркутской области, на Чукотке и в Карелии. Длительное время в регионах действовали антициклоны с жарой и отсутствием осадков. Как следствие – установились высокие классы пожарной опасности. Давно нет дождей, ситуацию усугубляет ветровая нагрузка.Стабильно тяжелая пожароопасная обстановка сохраняется и в Якутии. Ежедневно на борьбу с огнем выходит больше двух тысяч человек, в помощь республике стянуты лесопожарные силы из негоримых регионов.А в целом по России каждый день на тушении задействовано 5-6 тысяч человек, порой больше. Десятки самолетов и вертолетов работают на тушении и авиамониторинге, сотни единиц техники. Сводный отряд парашютистов-десантников межрегиональной группировки достигает уже почти тысячи человек.– Насколько увеличение числа пожаров связано с изменением климата?– Аномальные явления, которые мы видим в последние годы, стали уже системными. С одной стороны, ливнями смывает Краснодарский край и Крым, а с другой – на Дальнем Востоке и в центре России установились затяжные периоды без дождей.Большая часть лесного фонда располагается в труднодоступных и удаленных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Там до двух месяцев может сохраняться тридцатиградусная жара. Причем раньше – только на юге, а теперь и в районах Крайнего Севера. Такая погода приводит к сохранению высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности по условиям погоды. В этом случае любой, даже незначительный источник огня становится причиной лесных пожаров. В этих условиях ветер подует, и мы получаем новые очаги и стремительное распространение имеющихся.– Можете на примере Якутии пояснить, что поменялось?– Раньше в Якутии и других регионах на северных широтах о пожарах мы не знали. Про Магадан, Камчатку никто из лесных пожарных не знал, там лето было 1 день, а сейчас там реально +32. Этим летом было в Мурманске +32. Раньше хватало времени на пожаротушение в условиях, когда влажность была выше, а температуры ниже. Сейчас сухая подстилка, жаркая погода, высокая ветровая нагрузка в комплексе делают свое дело – пожары распространяются очень быстро.– И как вы с этим работаете? Почему дошло до того, что министр Козлов уличал регионы во лжи?– У нас очень простая модель работы. Сначала обращаемся к региону, потому что главная задача – помочь. Мы понимаем, что там работают такие же наши коллеги. Федеральное правительство выделило 2,8 миллиарда рублей дополнительно для тушения пожаров. Мы готовы помогать, но просим честности в ответ.В этом году к ситуации с лесными пожарами пришлось привлекать Генеральную прокуратуру. В начале июня два региона – Иркутская область и Якутия – в официальной отчетности занижали данные о выявленном числе возгораний. А от точных данных зависит, какие меры надо принимать, сколько сил для тушения привлечь, и, конечно, это защита людей, в первую очередь населенных пунктов. Обстановка должна быть достоверной. Оба региона разобрались в итоговых цифрах, спасибо им большое, навели порядок.– По информации Рослесхоза наибольшее число пожаров происходит по вине человека. Сколько административных дел возбуждается по этому поводу, доходит ли дело до суда? Эксперты говорят о том, что за пожары практически не наказывают, и это плохо влияет на профилактику поджогов.– В этом году мы зафиксировали более 9,2 тысячи фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По ним к административной ответственности привлечено около 8 тысяч лиц. То есть можно говорить о девяти тысячах предотвращенных пожаров. К сожалению, все нарушения пресечь невозможно, но мы к этому стремимся. Усиливаем профилактику, увеличиваем количество выездных осмотров лесов, в помощь лесным специалистам предоставляем новые технологии: устанавливаем видеокамеры, закупаем беспилотники, с которых можно будет видеть полную картину в онлайн-режиме.– Еще есть популярное объяснение пожарам, что жгут лес, чтобы скрыть вырубки. Есть такой момент?– Нет, это не так. Скрыть вырубки пожарами невозможно – вы зайдете в лес и, глядя на обгоревшие стволы, поймете, дерево горело, или это изначально был пенек. Опытный лесопатолог тем более это определит. С другой стороны, в чем смысл дважды нарушать? Даже если предположить, что кто-то "в черную" срубил лес. Он уже нарушил закон, что ему даст, если он это место еще и жечь начнет? Зачем ему это? В этом нет смысла.– Вы же работали, в Московской области, как раз когда был 2010 год. Тогда тоже были претензии, что скрывали истинные площади пожаров. Как это удалось изменить?– Я покажу на примере, какие произошли изменения. Вот, казалось бы, недавно: север Москвы заливает дождем. Юг Москвы и восток – не было ни капли. Голицыно, Одинцово, Малаховка – не было ни капли дождя.И вот случился пожар в Малаховке. Это не дальняя Сибирь, это Малаховка! Ну что, молодцы, хочется похвалить лесных пожарных и Московскую область. С момента обнаружения до момента прибытия вертолета прошли считанные часы. Очень быстро отработали, в итоге поймали огонь на площади 11 гектаров. Очень быстро, слаженно, не стали размышлять и что-то там думать: есть регламент, есть контактные службы, есть соглашение. Отлично отработали. Я о том, что загорелась Малаховка, узнал через 15 минут, после начала пожара. Потому что только честность спасает ситуацию.– Так все-таки, почему стали быстро тушить?– Шаг за шагом. Понимаете, была такая модель раньше: начальству не сказал, начальство и не знает, спит спокойно. Мы очень планомерно и очень системно доводим одну простую мысль. Сказал правду – тебя не накажут. Если ты начал врать, юлить – тебя накажут. Все, скажи правду. Дадим деньги, дадим оборудование, дадим людей, но при одном условии – будь честным, должна быть достоверная, сквозная информация. А не то что мы тут сидим что-то прячем, как считают некоторые, к сожалению.Молодцы, Подмосковье! Еще раз говорю, большие молодцы! Сложный пожар, реально сложный. В сложных условиях погодных, отработали блестяще и на самой маленькой площади задавили.– Сложный пожар – это что значит?– Есть пожары низовые, горит подстилка с низкой интенсивностью. Подстилки мало, что-то тлеет, что-то выгорает. Если рядом река, и ветер дует на реку, при этом горит поле, ты понимаешь, что горит трава, до реки дойдет и упрется. А бывает переход в верховой пожар. Возникает угроза распространения, угроза перехода на железнодорожные пути, на объекты культуры, на дома. – Насколько бюджет Подмосковья на тушение пожаров больше, чем бюджет Якутии?– Бюджеты разных регионов сопоставить нельзя. Сколько денег надо каждому из них, определяется по целому ряду показателей – это и площадь лесного фонда, и интенсивность лесопользования, и антропогенная нагрузка, и климатические особенности, и многие другие. В абсолютных цифрах одному региону будет направлено в разы больше, чем другому, но там, очевидно, и лесов больше, и на их охрану от пожаров, защиту от вредителей и восстановление требуются совсем другие деньги.– Скажите, сейчас есть определенность, какие леса тушить, какие нет?– Лесной фонд – это же не только, собственно, лес. Это болота, каменистые россыпи, редколесья, в том числе на сильно пересеченной местности. В зависимости от этого территория имеет сложное деление на зоны и районы, в каждом из которых работает своя подсистема обнаружения и тушения лесных пожаров. А еще идет деление по наличию или отсутствию сил и средств, которые смогут оперативно ликвидировать пожары – на активно и пассивно охраняемую территорию. К пассивно охраняемой относятся отдельные районы Сибири и Дальнего Востока, где не запланирована авиационная охрана, тушение пожаров наземными средствами осложняется слабым развитием дорожно-транспортной сети.Поэтому ищем баланс. Очень хрупкий баланс и сложный. В Якутии есть пожары, куда вертолет физически не может добраться, то есть он может долететь в одну сторону, обратно не хватит горючего. А есть места, куда можно долететь, но это все равно удаленные районы, и добираться туда дорого. К концу года у нас будет новая методика, по которой уже будет ясно, что и где тушить.– Еще к вопросу о методике. Будет ли новая методика расчета ущерба, потому что Счетная палата говорила о том, что Рослесхоз снижает ущерб от лесных пожаров. Насколько будет что-то пересчитываться и определяться по-другому ущерб от пожара, и нужно ли это?– Мы над этим работаем, но методика как раз не ключевой вопрос, это, скорее всего, просто игра с цифрами.– Тем не менее, вы же добились, чтобы новая методика выделения средств в регионы для тушения пожаров была внедрена, и это важно. Насколько она меняет общую картину?– Сильно поменяет, потому что мы очень хотим, чтобы на лес выделялись честные деньги. Имеется в виду, в первую очередь на противопожарное обустройство. И второе, чтоб адекватные деньги были на зарплату сотрудников, на покупку техники, оборудования.– Вы ожидаете просто перераспределения средств или увеличения суммы финансирования?– Сама методика предназначена именно для распределения средств субвенций между регионами и не влияет на то, какие лимиты Минфин России выделит очередной финансовый год.Но проблема недофинансирования тоже существует. В этом году регионы получили на исполнение переданных полномочий около 33 миллиардов рублей в качестве субвенций из федерального бюджета. По предварительным оценкам, для полноценной реализации лесных полномочий регионам необходимо выделять порядка 93 миллиардов рублей ежегодно.– Вы сейчас, думаете, какая зарплата сотрудников должна быть, на какую цифру вы хотите выйти?– Мы хотим, чтобы она у всех работников лесного хозяйства была выше, чем средняя по регионам. В отношении пожаров и выделения средств тоже есть формальный перегиб, когда мы даем больше денег тому, кто много горит. Опять же надо понять, что главное – не допустить пожар. Те, кто сумел правильно провести работу с населением, выполнить все необходимые профилактические мероприятия и вовремя потушить, те тоже должны получить достойные деньги.– Если перейти к цифровизации. С 1 июля предприятия лесопромышленного комплекса должны были перейти на цифровую систему отслеживания. Удалось это сделать?– Мы поэтапно переходим на систему. Первый этап уже провели. С 1 июля стартовал блок по прослеживаемости складов и производств, они все должны будут зарегистрироваться в ЛесЕГАИС. Мы этот блок тестировали, он работает, и уже с 1 июля мы видим склады и производства по переработке древесины.– То есть готовы склады и производства, занесли уже данные?– Мы специально сделали полугодовой переходный период, в течение которого тех, кто данные не внес, не будем наказывать. Полгода поработаем в режиме уговоров, а с начала 2022 года уже будем применять штрафы.– Когда вы запустили пилотный проект, были какие-то недочеты в программе?– Недочеты есть всегда, более того мы выявили, что подача декларации, отчетов через ЛесЕГАИС – не очень удачное решение и полностью перевели его на портал государственных услуг. Мы считаем, что это технологически правильно, и точка входа должна быть одна. Мы поняли, что на первом этапе нам важнее наличие/отсутствие регистрации, чем максимально широкий перечень информации. Мы сфокусировались на более короткой версии, более простой для бизнеса. Были отговорки, что там сложные поля, где-то непонятно. Проработали, стало максимально просто и понятно для того, чтобы предприятия были в системе.– Вы сталкиваетесь с тем, что бизнес говорит о потере рентабельности из-за регистрации в системе?– Ровно наоборот, рентабельность вырастет. Раньше бизнес был в серой зоне. Что такое серая зона? Это значит, что у тебя огромные риски, и ты платишь больше, чем если бы ты официально заплатил. Более того, сделай следующий шаг, отдай нам все данные, которые есть у любого крупного производителя, и мы не будем приходить с проверками, будет не нужно.– Какие данные вы бы хотели получать?– Все – собственник, объемы, местоположение. Сейчас современная техника считывает характеристики древесины прямо во время заготовки. Легальный бизнес сам заинтересован, чтобы был честный учет. У них и так есть система корпоративного учета. Мелкие поставщики с древесиной неизвестного происхождения постепенно уйдут в историю, уже сейчас никто не хочет иметь с ними деловых отношений. Модернизированная ЛесЕГАИС лишь синхронизирует и упорядочивает этот процесс для всех участников оборота древесины в Российской Федерации.– Недавно был отчет Рослесинфорга о том, что, уменьшилось количество браконьерских рубок и было не очень понятно, верить или нет?– Конечно, верить. Объем браконьерства тоже уменьшается и причин много. По поручению правительства мы совместно с силовыми ведомствами проводим работу по максимальному выдавливанию таких серых схем заготовки древесины. И в моем понимании, количество "черных" рубок, когда что-то там рубят ночью, практически не осталось. Остались небольшие объемы, но это больше серая зона с полулегальной рубкой. Должно быть, выгодно рубить "в белую", вы срубили и получили деньги, не надо платить взятки, откаты крышам. Платите в бюджет минимальную ставку.– Но все боятся, что сейчас чуть-чуть, а потом надо будет много платить?– Да нет, такого не будет, конечно. По крайней мере, так не планируется. Вы будете работать легально и знать, что к вам никто не придет, не посадит.– А как вы смотрите на то, что у нас есть большие леса, но мы не очень знаем, где можно вести работы, где можно вести заготовку?– Мы знаем много, конечно, но должны знать больше, и именно поэтому мы лесоустройство в следующем году переводим на федеральный уровень, нас поддержало Правительство РФ и Министерство финансов, то есть будут даже какие-то финансовые средства, которые позволят вовлекать в ресурс переработку.– А какие самые проблемные регионы с точки зрения лесоустройства?– Дальний Восток. У нас практически во всех регионах только часть лесов имеют актуальные материалы лесоустройства. В последние годы ситуация исправляется, но в 90-е годы она падала слишком быстро. К сожалению, это падение 90-х годов мы до сих пор не преодолели.– А когда можно говорить о преодолении этого разрыва, через 10, 20 лет?– Я думаю, что в ближайшее время мы закроем основные лесосырьевые базы и основные лесные проблемы. Мы пройдемся, обновим и добавим больше актуальной информации. Выйдем на оптимальный уровень лесоустройства, 30 миллионов гектаров в год. Пока ежегодный объем лесоустроительных работ составляет 17-20 миллионов гектаров.– К концу года должны быть климатические программы адаптации, для лесного хозяйства что-то будет?– Это очень важное направление, оно немного отличается от лесозаготовки, но она тоже очень значимая. Мы считаем, что это позволит лесному хозяйству подняться и принесет пользу лесам России.– А вы видите, что действительно меняется породный состав деревьев, что-то там происходит?– Есть какие-то объективные процессы, такие как глобальное потепление. Коллеги из Российской академии наук рассказывают мне, что в 15 веке вся Московская область была покрыта широколиственными лесами. В регионе был распространен дуб, но с наступлением малого ледникового (периода – ред.) произрастание этой породы постепенно сместилось на юг. Московская область – самый северный регион с дубравами. А с севера постепенно "пришла" елка. Сейчас идет обратный процесс, хвойным становится жарко и некомфортно в Московской области, они постепенно отступают на северные территории, тогда как дуб, наоборот, возвращается. Если эта тенденция сохранится, то через 50-70 лет мы увидим, что все ельники станут дубравами.– Как к этому готовиться?– Возникает другой уклад. Во-первых, это меняются лесохозяйственные приемы и подходы: что, как и где выращивать. К счастью, это происходит не за один и не два года, мы успеем подготовиться. То же касается охраны лесов от пожаров, в той же Якутии.– Еще я слышала такую версию, что восстановление леса – это отмыв денег и смысла в этом нет, лучше самосевом.– Такое говорят люди, которые далеки от лесного хозяйства. Конечно, там, где был лес, всегда что-то вырастет, но скажу точно, что это будут пионерские породы. Для Московской области это осина или береза, или орешник какой-нибудь. Наша задача не просто вырастить лес, орешник или малинник. Наша задача создать либо рекреационный потенциал: липа, дуб, сосна; либо коммерческий потенциал, чтобы наши внуки могли срубить и сделать из него пиломатериал: дуб, сосна. Лес помогает нести антропогенную нагрузку, и мы, конечно же, должны ему в этом помочь. В этом смысл восстановления.– А у вас есть какие-то проблемы или вопросы с тем, что вот эти поселки вокруг Москвы подступают к лесам, в какой момент лес перестанет выдерживать такую антропогенную нагрузку?– Мы сейчас пытаемся в Московской области вести большую работу по паркам, пытаемся сделать так, чтобы и лес выживал, и было хорошее парковое хозяйство. С коляской вы не сможете пойти в лес. Когда люди говорят, что они гуляют по лесу, это скорее про удовольствие гулять по лесу, собирать грибы. Но именно прогулки по лесу – это какая-то фикция. Массово, конечно, никто не ходит в лес гулять, потому что там комары, нет дорожек. А наша задача в рекреационной сфере: сделать так, чтобы была дорожка, лавочка, урна, можно было с коляской пройти, летом проехать на велосипеде или зимой на лыжах, в этом задача. Это отдельный вид нашей работы, развивать возможность экологического туризма.– В лесах?– Конечно.– Вы представляете, какой это скандал будет на эту тему, потому что и так мало лесов, давайте там дорожки еще построим. Как вы будете объяснять необходимость строительства новой инфраструктуры?– Мы понимаем, что нужно зонирование. Потому что говорить, что есть дикий лес в Химках или Балашихе не стоит, там живет два миллиона человек вокруг, там нет дикого леса. Но там есть культурный лес, там можно и природу сохранить, и создать культурные условия для отдыха. Хочешь дикого леса? Бери палатку, машину и езжайте, но конечно, потом уберите за собой.– Как хорошо, что вы это сейчас сказали, говорят, что проблему со свалками в лесах никак решить не удается, что там происходит?– Люди везде бросают мусор, в том числе в лесу, это правда.– А он ничей получается, Рослесхоз же не занимается мусором?– Есть три разных вида мусора. Масштабный, который еще с советских времен разобрать не могут. Локальный – мусоровоз в лес вываливает и уезжает, это коммерческая выгода, чтобы на свалку не везти. И третий – это бытовой мусор, когда граждане поели и выкинули фантик, бумажку. Вот с тремя видами мусора и бороться надо тремя совершенно разными методами.Старый мусор – необходимо находить деньги и рекультивировать. По мусоровозу – мы надеемся на реформу QR-кода, когда на каждом мусоровозе он будет, и можно будет отслеживать. А с людьми – это только экологическое воспитание, когда каждый будет понимать, что кинуть бутылку – это преступление, так делать нельзя. Хочешь прийти, приходи, разбей палатку, устрой пикник, возьми пакет, а мусор в нем потом возьми с собой и отвези в контейнер.– И еще вопрос, все-таки количество лесников будет расти?– Надеемся, что решению этого вопроса будет способствовать развитие технологий, которое позволит избавить лесника от непрофильной деятельности, от необходимости собирать отчеты и бумажки. Лесник просто будет в лесу, будет заниматься прямыми обязанностями, этому поможет цифровизация.– И тогда их хватит в том численном составе, что сейчас?– Если правильно организовать их работу и обязанности. Конечно, хочется большего, но это всегда так, всегда есть потенциал в оптимизации работы.– Почему центр "Север" был запланирован в Красноярске, а не, например, в Якутии?– Все очень просто. Центр "Север" – это не только Якутия, вся территория от Урала до Дальнего Востока. И в этом плане как раз очень выгодное местоположение, которое помимо прочего выгодно и с точки зрения стоимости летного часа, обслуживания самолета. Помимо летчиков необходимо обслуживать и персонал. По совокупности самым выгодным оказался Красноярск.– И сейчас он начал работать в полную силу?– Нет, в этом году мы осенью закрываем первый этап, а запущен он будет в 2022 год. Где-то в марте следующего года.

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общество, интервью, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, иван советников