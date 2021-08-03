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Туризм
https://ria.ru/20210803/sochi-1744158289.html
Туроператоры прогнозируют снижение числа отдыхающих в Сочи в августе
Туроператоры прогнозируют снижение числа отдыхающих в Сочи в августе - РИА Новости, 03.08.2021
Туроператоры прогнозируют снижение числа отдыхающих в Сочи в августе
С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отели. В связи с этим туроператоры ожидают, что количество отдыхающих в Сочи... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:37
2021-08-03T19:37
туризм
отдых
краснодарский край
сочи
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
республика крым
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отели. В связи с этим туроператоры ожидают, что количество отдыхающих в Сочи значительно снизится, пишет RATA news.Если раньше для поездки на курорт достаточно было отрицательного ПЦР-теста, то теперь, помимо него, нужна справка о сделанной прививке или медотвод. Если у туриста этих документов нет, он обязан самостоятельно пройти вакцинацию в течение трех дней после приезда. По мнению властей, ограничения не отразились на количестве отдыхающих, однако туроператоры думают по-другому.По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, сейчас заявления властей делаются на основе текущей ситуации, когда в регионе еще отдыхают туристы, заехавшие по "легкой схеме". Уже после 10 августа он прогнозирует падение количества отпускников на 30 процентов, а сентябре – на все 50 по сравнению с 2019 годом."Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллионов туристов", – сказал Ромашкин. Представитель компании добавил, что причина падения спроса в том, что люди не захотели вакцинироваться ради поездки, тем более во время самого отдыха.Согласна с этим и директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева:А в компании "Алеан" сообщили, что для поднятия спроса гостиницы даже начали выпускать спецпредложения и снижать цены на 10-20 процентов. Многие сделали упор на отдых с детьми: объявили о скидке на проживание и ввели бесплатные завтраки.
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отдых, краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, республика крым, турция
19:37 03.08.2021
 

Туроператоры прогнозируют снижение числа отдыхающих в Сочи в августе

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила заселения в отели. В связи с этим туроператоры ожидают, что количество отдыхающих в Сочи значительно снизится, пишет RATA news.
Если раньше для поездки на курорт достаточно было отрицательного ПЦР-теста, то теперь, помимо него, нужна справка о сделанной прививке или медотвод. Если у туриста этих документов нет, он обязан самостоятельно пройти вакцинацию в течение трех дней после приезда.
По мнению властей, ограничения не отразились на количестве отдыхающих, однако туроператоры думают по-другому.
По словам генерального директора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, сейчас заявления властей делаются на основе текущей ситуации, когда в регионе еще отдыхают туристы, заехавшие по "легкой схеме". Уже после 10 августа он прогнозирует падение количества отпускников на 30 процентов, а сентябре – на все 50 по сравнению с 2019 годом.
"Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллионов туристов", – сказал Ромашкин. Представитель компании добавил, что причина падения спроса в том, что люди не захотели вакцинироваться ради поездки, тем более во время самого отдыха.
Согласна с этим и директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева:

"И приморский, и горный кластеры Сочи продаются слабо. Продажи туров в августе уже отстают от показателей доковидного 2019 года на 44 процента. Турпоток перераспределился на Абхазию, Крым и частично Турцию".

А в компании "Алеан" сообщили, что для поднятия спроса гостиницы даже начали выпускать спецпредложения и снижать цены на 10-20 процентов. Многие сделали упор на отдых с детьми: объявили о скидке на проживание и ввели бесплатные завтраки.
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