https://ria.ru/20210803/sochi-1744121038.html

В Сочи полицейский пригрозил бросить туристок в воду

В Сочи полицейский пригрозил бросить туристок в воду - РИА Новости, 03.08.2021

В Сочи полицейский пригрозил бросить туристок в воду

Полицейский в Сочи, который пригрозил бросить туристок в воду, попал под проверку, пусть даже женщины были пьяны и нарушали порядок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:10

2021-08-03T11:10

2021-08-03T11:25

происшествия

сочи

россия

туризм

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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Полицейский в Сочи, который пригрозил бросить туристок в воду, попал под проверку, пусть даже женщины были пьяны и нарушали порядок, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.Ранее в социальных сетях появилось видео того, как сотрудник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте на громкие замечания туристок отвечает нецензурной бранью, обещая скинуть женщин в воду."Действиям сотрудников транспортной полиции будет дана правовая оценка. Начальником управления на транспорте МВД России по ЮФО поручено проведение служебной проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники полиции пытались успокоить женщин, находящихся в яхтенной зоне в состоянии алкогольного опьянения. Туристки не реагировали на замечания полицейских, нарушая общественный порядок, после чего были задержаны для составления административного протокола по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

https://ria.ru/20210727/spasteli-1743126067.html

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2021

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происшествия, сочи, россия