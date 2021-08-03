https://ria.ru/20210803/sobol-1744171950.html

Защита Любови Соболь обжалует приговор

Защита Любови Соболь обжалует приговор - РИА Новости, 03.08.2021

Защита Любови Соболь обжалует приговор

Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:15

2021-08-03T15:15

2021-08-03T15:15

происшествия

москва

фонд борьбы с коррупцией

любовь соболь

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил РИА Новости адвокат Владимир Воронин."Да, естественно, мы не согласны", — сказал он.По словам адвоката, Соболь засчитали нахождение под домашним арестом и запретом на совершение определенных действий, так что она уже отбыла примерно полгода наказания. Теперь с нее должны снять и электронный браслет, добавил Воронин.Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Ей нельзя покидать квартиру с десяти вечера и до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Кроме того, она должна трижды в месяц отмечаться в инспекции.Дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил возбудили после зимних несанкционированных акций в Москве. Помимо Соболь, по нему проходят брат Алексея Навального Олег и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева. Следствие утверждает, что из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, вышли на несогласованную акцию 23 января и тем самым создали угрозу массового заболевания.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210715/shtraf-1741390279.html

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происшествия, москва, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь