Защита Любови Соболь обжалует приговор
Защита Любови Соболь обжалует приговор по делу о нарушении санитарных норм
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил РИА Новости адвокат Владимир Воронин.
"Да, естественно, мы не согласны", — сказал он.
По словам адвоката, Соболь засчитали нахождение под домашним арестом и запретом на совершение определенных действий, так что она уже отбыла примерно полгода наказания. Теперь с нее должны снять и электронный браслет, добавил Воронин.
Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Ей нельзя покидать квартиру с десяти вечера и до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Кроме того, она должна трижды в месяц отмечаться в инспекции.
Дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил возбудили после зимних несанкционированных акций в Москве. Помимо Соболь, по нему проходят брат Алексея Навального Олег и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева. Следствие утверждает, что из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, вышли на несогласованную акцию 23 января и тем самым создали угрозу массового заболевания.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.