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Защита Любови Соболь обжалует приговор
Защита Любови Соболь обжалует приговор - РИА Новости, 03.08.2021
Защита Любови Соболь обжалует приговор
Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:15
2021-08-03T15:15
происшествия
москва
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил РИА Новости адвокат Владимир Воронин."Да, естественно, мы не согласны", — сказал он.По словам адвоката, Соболь засчитали нахождение под домашним арестом и запретом на совершение определенных действий, так что она уже отбыла примерно полгода наказания. Теперь с нее должны снять и электронный браслет, добавил Воронин.Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Ей нельзя покидать квартиру с десяти вечера и до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Кроме того, она должна трижды в месяц отмечаться в инспекции.Дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил возбудили после зимних несанкционированных акций в Москве. Помимо Соболь, по нему проходят брат Алексея Навального Олег и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева. Следствие утверждает, что из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, вышли на несогласованную акцию 23 января и тем самым создали угрозу массового заболевания.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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происшествия, москва, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь
15:15 03.08.2021
 
Защита Любови Соболь обжалует приговор

Защита Любови Соболь обжалует приговор по делу о нарушении санитарных норм

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита бывшего юриста ФБК* Любови Соболь намерена обжаловать приговор суда, признавшего ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил РИА Новости адвокат Владимир Воронин.
"Да, естественно, мы не согласны", — сказал он.
По словам адвоката, Соболь засчитали нахождение под домашним арестом и запретом на совершение определенных действий, так что она уже отбыла примерно полгода наказания. Теперь с нее должны снять и электронный браслет, добавил Воронин.
Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Ей нельзя покидать квартиру с десяти вечера и до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Кроме того, она должна трижды в месяц отмечаться в инспекции.
Дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил возбудили после зимних несанкционированных акций в Москве. Помимо Соболь, по нему проходят брат Алексея Навального Олег и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева. Следствие утверждает, что из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, вышли на несогласованную акцию 23 января и тем самым создали угрозу массового заболевания.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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