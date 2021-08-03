https://ria.ru/20210803/sobol-1744132794.html

Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы

Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы - РИА Новости, 03.08.2021

Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:06

2021-08-03T12:06

2021-08-03T13:21

любовь соболь

происшествия

москва

мария алехина

pussy riot

фонд борьбы с коррупцией

россия

альянс врачей

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в инстанции.Во время заседания женщину удалили из зала, так как она снимала происходящее на телефон, а это запрещено.Представитель прокуратуры в ходе прений попросил суд назначить экс-юристу два года ограничения свободы, а также запретить ей выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать или участвовать в массовых и иных мероприятиях, выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает.Как пояснил РИА Новости адвокат Владимир Воронин, его подзащитной запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, ходить на массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области. Кроме того, она должна трижды в месяц посещать инспекцию. При этом защита Соболь планирует обжаловать приговор.Это первый приговор по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.Большинство фигурантов, в том числе Соболь, отправили под домашний арест. Впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Среди других фигурантов дела — брат Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом и ликвидированная.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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