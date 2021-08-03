https://ria.ru/20210803/smerch-1744141250.html
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах - РИА Новости, 03.08.2021
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах
В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:46
2021-08-03T12:46
2021-08-03T17:31
общество
республика карелия
кольский полуостров
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района.Вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя, сказала метеоролог.Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной его образования стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.
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общество, республика карелия, кольский полуостров, центр "фобос", елена волосюк
12:46 03.08.2021 (обновлено: 17:31 03.08.2021)
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах
Специалист центра "Фобос" Волосюк предупредила о возникновении смерчей в ряде российских регионов