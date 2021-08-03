https://ria.ru/20210803/smerch-1744141250.html

Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах

Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах - РИА Новости, 03.08.2021

Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах

В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:46

2021-08-03T12:46

2021-08-03T17:31

общество

республика карелия

кольский полуостров

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района.Вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя, сказала метеоролог.Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной его образования стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.

https://ria.ru/20210803/smerch-1744117842.html

республика карелия

кольский полуостров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика карелия, кольский полуостров, центр "фобос", елена волосюк