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Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах - РИА Новости, 03.08.2021
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах
В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:46
2021-08-03T17:31
общество
республика карелия
кольский полуостров
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района.Вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя, сказала метеоролог.Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной его образования стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.
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общество, республика карелия, кольский полуостров, центр "фобос", елена волосюк
12:46 03.08.2021 (обновлено: 17:31 03.08.2021)
 
Жителей нескольких российских регионов предупредили о смерчах

Специалист центра "Фобос" Волосюк предупредила о возникновении смерчей в ряде российских регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ближайшие дни на территории от арктического побережья до Поволжья существует риск образования смерчей. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.
По ее словам, мощные порывы ветра ожидаются в Поморье, Карелии, на Кольском полуострове и северо-востоке Центрального района.
Вероятность формирования смерчей невелика, но исключать ее нельзя, сказала метеоролог.
Ранее в Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Причиной его образования стал холодный фронт, из-за которого прошли дожди и грозы в западной части страны.
Последствия урагана в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области
 
ОбществоРеспублика КарелияКольский полуостровЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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