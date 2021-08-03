https://ria.ru/20210803/smerch-1744117842.html

"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области

"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области - РИА Новости, 03.08.2021

"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области

Смерч, прошедший накануне вечером по Тверской области, в буквальном смысле лишил крова жителей деревни Картунь Осташковского района, рассказали селяне РИА... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:57

2021-08-03T10:57

2021-08-03T12:19

происшествия

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Смерч, прошедший накануне вечером по Тверской области, в буквальном смысле лишил крова жителей деревни Картунь Осташковского района, рассказали селяне РИА Новости.Из 20 домов в деревне стихия пощадила лишь два — у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. В Картуни не осталось ни одного высокого дерева, повалены также столбы линии электропередачи. Завалы перекрывают проезд по единственной улице."Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна", — рассказал РИА Новости местный житель Евгений."Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из "Волшебника Изумрудного города", и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери", — добавила жительница по имени Василиса.По ее словам, смерч 50 метров тащил 200-килограммовый катер "Прогресс" и бросил его на другую сторону залива озера Селигер, а один из домов сдвинул с фундамента."Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.Накануне днем в Тверской области прошла гроза, ветер усилился до 25 метров в секунду, сформировался смерч. Жертвами стихии стали три человека, в том числе ребенок, еще десять пострадали. Повреждены 65 жилых домов, четыре населенных пункта частично остались без электроэнергии.Губернатор Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и семьям погибших, оперативно восстановить энергоснабжение и ликвидировать последствия стихии.На сегодня синоптики прогнозируют в Тверской области до 18 градусов тепла, юго-западный ветер до пяти метров в секунду и небольшие дожди. Новые природные катаклизмы не ожидаются.

https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html

https://ria.ru/20210722/smerch-1742382671.html

тверская область

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Ликвидация последствий урагана в Тверской области В Тверской области прошёл ураган. С серьёзными последствиями стихии столкнулись два населенных пункта г. Андреаполь и Осташковский городской округ. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение. Пострадало 6 человек. Спасатели МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым (едой, водой), оказывают адресную помощь населению. Развернут ПВР. 2021-08-03T10:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, тверская область, игорь руденя