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"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области
"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области - РИА Новости, 03.08.2021
"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области
Смерч, прошедший накануне вечером по Тверской области, в буквальном смысле лишил крова жителей деревни Картунь Осташковского района, рассказали селяне РИА... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:57
2021-08-03T12:19
происшествия
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Смерч, прошедший накануне вечером по Тверской области, в буквальном смысле лишил крова жителей деревни Картунь Осташковского района, рассказали селяне РИА Новости.Из 20 домов в деревне стихия пощадила лишь два — у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. В Картуни не осталось ни одного высокого дерева, повалены также столбы линии электропередачи. Завалы перекрывают проезд по единственной улице."Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна", — рассказал РИА Новости местный житель Евгений."Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из "Волшебника Изумрудного города", и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери", — добавила жительница по имени Василиса.По ее словам, смерч 50 метров тащил 200-килограммовый катер "Прогресс" и бросил его на другую сторону залива озера Селигер, а один из домов сдвинул с фундамента."Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.Накануне днем в Тверской области прошла гроза, ветер усилился до 25 метров в секунду, сформировался смерч. Жертвами стихии стали три человека, в том числе ребенок, еще десять пострадали. Повреждены 65 жилых домов, четыре населенных пункта частично остались без электроэнергии.Губернатор Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и семьям погибших, оперативно восстановить энергоснабжение и ликвидировать последствия стихии.На сегодня синоптики прогнозируют в Тверской области до 18 градусов тепла, юго-западный ветер до пяти метров в секунду и небольшие дожди. Новые природные катаклизмы не ожидаются.
https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html
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Ликвидация последствий урагана в Тверской области
В Тверской области прошёл ураган. С серьёзными последствиями стихии столкнулись два населенных пункта г. Андреаполь и Осташковский городской округ. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение. Пострадало 6 человек. Спасатели МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым (едой, водой), оказывают адресную помощь населению. Развернут ПВР.
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происшествия, тверская область, игорь руденя
10:57 03.08.2021 (обновлено: 12:19 03.08.2021)
 
"Фильм-катастрофа": жители деревни рассказали о смерче в Тверской области

Жители деревни Картунь в Тверской области: обрушившийся смерч напомнил фильм-катастрофу

© Фото : ГУ МЧС России по Тверской областиПоследствия урагана в Тверской области
Последствия урагана в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Смерч, прошедший накануне вечером по Тверской области, в буквальном смысле лишил крова жителей деревни Картунь Осташковского района, рассказали селяне РИА Новости.
Из 20 домов в деревне стихия пощадила лишь два — у остальных сорваны крыши и разбиты стекла. В Картуни не осталось ни одного высокого дерева, повалены также столбы линии электропередачи. Завалы перекрывают проезд по единственной улице.
"Когда начался шторм, мы были в доме. Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна", — рассказал РИА Новости местный житель Евгений.
"Домик соседей, в котором было четыре человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из "Волшебника Изумрудного города", и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери", — добавила жительница по имени Василиса.
По ее словам, смерч 50 метров тащил 200-килограммовый катер "Прогресс" и бросил его на другую сторону залива озера Селигер, а один из домов сдвинул с фундамента.
Кадры смерча в Мытищах
15 июля, 14:32
Смерч в Подмосковье попал на видео
"Пока электричества в деревне нет, ждем аварийные службы, которые ликвидируют разрывы. Хорошо, что у нас есть генератор, но долго на дизеле не протянуть", — добавила Василиса.
Накануне днем в Тверской области прошла гроза, ветер усилился до 25 метров в секунду, сформировался смерч. Жертвами стихии стали три человека, в том числе ребенок, еще десять пострадали. Повреждены 65 жилых домов, четыре населенных пункта частично остались без электроэнергии.
Губернатор Игорь Руденя поручил помочь пострадавшим и семьям погибших, оперативно восстановить энергоснабжение и ликвидировать последствия стихии.
На сегодня синоптики прогнозируют в Тверской области до 18 градусов тепла, юго-западный ветер до пяти метров в секунду и небольшие дожди. Новые природные катаклизмы не ожидаются.
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 14:47
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в СочиМощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.
 
ПроисшествияТверская областьИгорь Руденя
 
 
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