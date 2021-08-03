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Наука
https://ria.ru/20210803/smartfon-1744182859.html
Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году
Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году - РИА Новости, 03.08.2021
Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году
Компания Xiaomi впервые заняла первую строчку по европейским поставкам смартфонов, включая Россию, во втором квартале 2021 года. К таким выводам пришли... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:57
2021-08-03T15:57
наука
технологии
испания
италия
apple
strategy analytics
samsung
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi впервые заняла первую строчку по европейским поставкам смартфонов, включая Россию, во втором квартале 2021 года. К таким выводам пришли специалисты Strategy Analytics.Китайский технологический гигант сумел занять 25,3 процента рынка, отгрузив более 12 миллионов трубок во втором квартале текущего года. Samsung утратил ведущую позицию, заняв 24 процента рынка с 12 миллионами мобильных телефонов. На третьем месте оказалась Apple (19,2 процента и более 9 миллионов смартфонов).Как отмечают аналитики, 67-процентный рост доли Xiaomi за второй квартал связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Испании и Италии. Чаще всего потребители выбирают недорогие трубки бренда.Огромный рост показали и другие китайские производители: Oppo за это период вырос на 180 процентов, а Realme — 1800 процентов. Всего же в Европе продано более 50 миллионов смартфонов.
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технологии, испания, италия, apple, strategy analytics, samsung, россия
15:57 03.08.2021
 

Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи "Мегафон" в Москве
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi впервые заняла первую строчку по европейским поставкам смартфонов, включая Россию, во втором квартале 2021 года. К таким выводам пришли специалисты Strategy Analytics.
Китайский технологический гигант сумел занять 25,3 процента рынка, отгрузив более 12 миллионов трубок во втором квартале текущего года. Samsung утратил ведущую позицию, заняв 24 процента рынка с 12 миллионами мобильных телефонов. На третьем месте оказалась Apple (19,2 процента и более 9 миллионов смартфонов).
Как отмечают аналитики, 67-процентный рост доли Xiaomi за второй квартал связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Испании и Италии. Чаще всего потребители выбирают недорогие трубки бренда.
Огромный рост показали и другие китайские производители: Oppo за это период вырос на 180 процентов, а Realme — 1800 процентов. Всего же в Европе продано более 50 миллионов смартфонов.
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