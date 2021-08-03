https://ria.ru/20210803/smartfon-1744090068.html
Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе - РИА Новости, 03.08.2021
Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Компания Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T03:21
2021-08-03T03:21
2021-08-03T03:21
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Компания Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе.По словам Остерлоу, смартфоны будут работать на новом чипе Tensor, который был создан специально для моделей Pixel."Мы приступили к созданию технологической платформы для мобильных устройств, которая позволит нам предоставить пользователям Pixel наши самые продвинутые искусственный интеллект и машинное обучение. Мы приступили к созданию нашей системы на микросхеме для Pixel 6. И теперь, годы спустя, она почти готова", - отметил Остерлоу.У новых смартфонов также будут усовершенствованы камера и технология распознавания речи.
https://ria.ru/20210803/smartfon-1744086329.html
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в мире, технологии, google, весь мир
Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе