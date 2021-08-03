https://ria.ru/20210803/smartfon-1744086329.html
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон - РИА Новости, 03.08.2021
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон
Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T01:11
2021-08-03T01:11
2021-08-03T01:11
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742529317_0:383:2892:2010_1920x0_80_0_0_6f0fd74c5fbbf3870bec51a4852a0016.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом. В связи с этим возникает вопрос, что не надо обсуждать рядом или по телефону, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман."Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но, тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", - полагает эксперт.Главная тема обсуждения, при которой конфиденциальность не повредит – финансовые вопросы, уверен собеседник агентства. Мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета, предупреждает Шерман.
https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742529317_161:190:2587:2010_1920x0_80_0_0_e0d2ef7d9ef5a399c1634bf4eca22638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон
Эксперт Шерман предупредил, что около смартфона не стоит обсуждать конфиденциальную информацию