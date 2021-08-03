https://ria.ru/20210803/smartfon-1744086329.html

Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон

Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон - РИА Новости, 03.08.2021

Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон

Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T01:11

2021-08-03T01:11

2021-08-03T01:11

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом. В связи с этим возникает вопрос, что не надо обсуждать рядом или по телефону, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман."Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но, тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", - полагает эксперт.Главная тема обсуждения, при которой конфиденциальность не повредит – финансовые вопросы, уверен собеседник агентства. Мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета, предупреждает Шерман.

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

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общество, технологии, россия