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Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон - РИА Новости, 03.08.2021
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон
Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T01:11
2021-08-03T01:11
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом. В связи с этим возникает вопрос, что не надо обсуждать рядом или по телефону, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&amp;C Марк Шерман."Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но, тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", - полагает эксперт.Главная тема обсуждения, при которой конфиденциальность не повредит – финансовые вопросы, уверен собеседник агентства. Мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета, предупреждает Шерман.
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общество, технологии, россия
01:11 03.08.2021
 
Россиян предупредили, о чем лучше помолчать, когда рядом смартфон

Эксперт Шерман предупредил, что около смартфона не стоит обсуждать конфиденциальную информацию

© AP Photo / Wong Maye-EДемонстрация возможностей телефона под водой
Демонстрация возможностей телефона под водой - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Wong Maye-E
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие пользователи не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом. В связи с этим возникает вопрос, что не надо обсуждать рядом или по телефону, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но, тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию", - полагает эксперт.
Распознавание лица на смартфоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 08:00Наука
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Главная тема обсуждения, при которой конфиденциальность не повредит – финансовые вопросы, уверен собеседник агентства. Мошенники могут просто украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета, предупреждает Шерман.
 
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