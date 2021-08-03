17:13 03.08.2021 (обновлено: 17:19 03.08.2021)
В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"
Глава партии "Слуга народа" Корниенко: Украина должна вернуть славу устричного гиганта
© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.
"Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера", приводит слова Корниенко сайт партии во вторник.
По словам депутата, выращивание устриц – это экологическое производство, которое не несет никакого вреда для экологии.
В феврале этого года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что совместно с Госрыбагентством разработало проект, который запустит процедуру выращивания мидий и устриц в Черном море. Отмечалось, что данная инициатива позволит украинским гражданам покупать качественную продукцию национального производителя.
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