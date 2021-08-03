https://ria.ru/20210803/slava-1744203095.html

В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"

В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта" - РИА Новости, 03.08.2021

В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"

Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:13

2021-08-03T17:13

2021-08-03T17:19

в мире

украина

черное море

партия "слуга народа"

александр корниенко

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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.По словам депутата, выращивание устриц – это экологическое производство, которое не несет никакого вреда для экологии.В феврале этого года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что совместно с Госрыбагентством разработало проект, который запустит процедуру выращивания мидий и устриц в Черном море. Отмечалось, что данная инициатива позволит украинским гражданам покупать качественную продукцию национального производителя.

https://ria.ru/20210803/lozh-1744193259.html

украина

черное море

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в мире, украина, черное море, партия "слуга народа", александр корниенко