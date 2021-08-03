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В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"
В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта" - РИА Новости, 03.08.2021
В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"
Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:13
2021-08-03T17:19
в мире
украина
черное море
партия "слуга народа"
александр корниенко
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.По словам депутата, выращивание устриц – это экологическое производство, которое не несет никакого вреда для экологии.В феврале этого года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что совместно с Госрыбагентством разработало проект, который запустит процедуру выращивания мидий и устриц в Черном море. Отмечалось, что данная инициатива позволит украинским гражданам покупать качественную продукцию национального производителя.
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в мире, украина, черное море, партия "слуга народа", александр корниенко
17:13 03.08.2021 (обновлено: 17:19 03.08.2021)
 
В Раде призвали вернуть Украине славу "устричного гиганта"

Глава партии "Слуга народа" Корниенко: Украина должна вернуть славу устричного гиганта

© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Глава пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу "устричного гиганта", по его мнению, в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.

"Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера", приводит слова Корниенко сайт партии во вторник.

По словам депутата, выращивание устриц – это экологическое производство, которое не несет никакого вреда для экологии.
В феврале этого года министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявило, что совместно с Госрыбагентством разработало проект, который запустит процедуру выращивания мидий и устриц в Черном море. Отмечалось, что данная инициатива позволит украинским гражданам покупать качественную продукцию национального производителя.
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В миреУкраинаЧерное мореПартия "Слуга народа"Александр Корниенко
 
 
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