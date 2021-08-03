https://ria.ru/20210803/silach-1744182502.html

Красноярский силач установил рекорд России, отбуксировав Boeing 737

Красноярский силач установил рекорд России, отбуксировав Boeing 737 - РИА Новости, 03.08.2021

Красноярский силач установил рекорд России, отбуксировав Boeing 737

Красноярский атлет Иннокентий Веселов установил рекорд России по трек-пулу, за 45 секунд отбуксировав самолет Boeing 737-800 на 17 метров шесть сантиметров,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:56

2021-08-03T15:56

2021-08-03T16:20

общество

красноярск

сургут

boeing 737

boeing 737-800

россия

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КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Красноярский атлет Иннокентий Веселов установил рекорд России по трек-пулу, за 45 секунд отбуксировав самолет Boeing 737-800 на 17 метров шесть сантиметров, передает корреспондент РИА Новости с места события.Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму в специальной упряжке и при помощи натянутого троса сдвинул и протащил воздушное судно весом в 65,188 тонны. От Федерации силового экстрима России он получил соответствующий сертификат.Веселов рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз. Перед установлением рекорда с Boeing у него была одна пробная попытка.Он отметил, что атлет смог бы протащить судно и на большее расстояние, однако не позволила сама площадка.Веселов заявил, что попытается в следующий раз сдвинуть еще более тяжелый самолет.Трек-пул — разновидность силового экстрима, в котором главная задача спортсмена — двигать крупногабаритные виды транспорта. Предыдущий рекорд установили в июне в Сургуте: тогда атлет сдвинул Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд.

https://rsport.ria.ru/20210802/sportsmen-1743916234.html

https://ria.ru/20210212/silach-1597148609.html

красноярск

сургут

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силач Иннокентий Веселов протащил Boeing 737-800 весом 65 тонн Красноярский силач Иннокентий Веселов установил рекорд России по трек-пулу, протащив Boeing 737-800 весом 65 тонн 2021-08-03T15:56 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярск, сургут, boeing 737, boeing 737-800, россия