15:56 03.08.2021 (обновлено: 16:20 03.08.2021)
Красноярский силач установил рекорд России, отбуксировав Boeing 737
Красноярский силач Веселов установил рекорд России по трек-пулу, протащив самолет весом 65 тонн
КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Красноярский атлет Иннокентий Веселов установил рекорд России по трек-пулу, за 45 секунд отбуксировав самолет Boeing 737-800 на 17 метров шесть сантиметров, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму в специальной упряжке и при помощи натянутого троса сдвинул и протащил воздушное судно весом в 65,188 тонны. От Федерации силового экстрима России он получил соответствующий сертификат.
Веселов рассказал, что тренировался, буксируя свой автомобиль, поставленный на ручной тормоз. Перед установлением рекорда с Boeing у него была одна пробная попытка.
"Мы это зарегистрировали как рекорд России. На самом деле существует международная практика, где многие мировые атлеты буксировали самолеты разного веса на разную дистанцию. Нам кажется, что это был самый тяжелый самолет, поэтому мы сейчас просто проведем статистику — и, может быть, позже признаем это мировым рекордом", — сказал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Он отметил, что атлет смог бы протащить судно и на большее расстояние, однако не позволила сама площадка.
Веселов заявил, что попытается в следующий раз сдвинуть еще более тяжелый самолет.
Трек-пул — разновидность силового экстрима, в котором главная задача спортсмена — двигать крупногабаритные виды транспорта. Предыдущий рекорд установили в июне в Сургуте: тогда атлет сдвинул Boeing 737-500 на 15 метров за 39 секунд.