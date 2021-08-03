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Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента - РИА Новости, 03.08.2021
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента
Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:04
2021-08-03T18:55
политика
псковская область
госдума рф
яблоко
лев шлосберг
николай кузьмин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты облсобрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность, сообщается на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте"."Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович исключены из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко". В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.В то же время, как написал в своем блоге Шлосберг, окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Официальным подтверждением этих данных от избирательной комиссии РИА Новости пока не располагает.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, псковская область, госдума рф, яблоко, лев шлосберг, николай кузьмин
18:04 03.08.2021 (обновлено: 18:55 03.08.2021)
 
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента

Лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга сняли с выборов в областное заксобрание

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты облсобрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность, сообщается на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте".
"Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович исключены из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко". В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.
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В то же время, как написал в своем блоге Шлосберг, окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Официальным подтверждением этих данных от избирательной комиссии РИА Новости пока не располагает.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаПсковская областьГосдума РФЯблокоЛев ШлосбергНиколай Кузьмин
 
 
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