https://ria.ru/20210803/shlosberg-1744215904.html

Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента

Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента - РИА Новости, 03.08.2021

Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента

Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:04

2021-08-03T18:04

2021-08-03T18:55

политика

псковская область

госдума рф

яблоко

лев шлосберг

николай кузьмин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты облсобрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность, сообщается на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте"."Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович исключены из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко". В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.В то же время, как написал в своем блоге Шлосберг, окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Официальным подтверждением этих данных от избирательной комиссии РИА Новости пока не располагает.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210604/putin-1735587365.html

псковская область

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политика, псковская область, госдума рф, яблоко, лев шлосберг, николай кузьмин