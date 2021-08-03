https://ria.ru/20210803/shlosberg-1744215904.html
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента - РИА Новости, 03.08.2021
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента
Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:04
2021-08-03T18:04
2021-08-03T18:55
политика
псковская область
госдума рф
яблоко
лев шлосберг
николай кузьмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138148/71/1381487143_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_3de6012e5c833a322e3a09cc77ff4fdf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Депутат Псковского областного собрания из фракции "Яблоко" Лев Шлосберг, а также член "Яблока" Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты облсобрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность, сообщается на странице избиркома Псковской области в соцсети "ВКонтакте"."Шлосберг Лев Маркович и Кузьмин Николай Александрович исключены из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко". В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность", - говорится в сообщении.В то же время, как написал в своем блоге Шлосберг, окружная избирательная комиссия в Москве по одномандатному избирательному округу 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы. Официальным подтверждением этих данных от избирательной комиссии РИА Новости пока не располагает.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210604/putin-1735587365.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/138148/71/1381487143_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1030692113c0cb5fecd86f0745ee3f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, псковская область, госдума рф, яблоко, лев шлосберг, николай кузьмин
18:04 03.08.2021 (обновлено: 18:55 03.08.2021)
Шлосберга исключили из списка кандидатов в депутаты областного парламента
Лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга сняли с выборов в областное заксобрание