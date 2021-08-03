https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 03.08.2021
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, вынужденно сел в Екатеринбурге, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T08:48
2021-08-03T08:48
2021-08-03T12:21
происшествия
екатеринбург
симферополь
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, вынужденно сел в Екатеринбурге, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.В ведомстве заявили, что командир воздушного судна в 05:34 (03:54 по московскому времени) сообщил об отказе зеленой гидросистемы. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Кольцово. Она прошла успешно.На борту находились 148 пассажиров, из них 41 ребенок.Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.
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происшествия, екатеринбург, симферополь, россия
08:48 03.08.2021 (обновлено: 12:21 03.08.2021)
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, вынужденно сел в Екатеринбурге