17:01 03.08.2021 (обновлено: 17:04 03.08.2021)
МВД задержало аферистку, скрывавшуюся более десяти лет
МВД: под Рязанью задержали аферистку, скрывавшуюся более десяти лет
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали под Рязанью аферистку, которая более 10 лет находилась в розыске, вместе с сожителем она обещала за деньги помощь в назначении на высокопоставленные должности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району и инспекторами ДПС ГИБДД задержали обвиняемую в совершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.
По предварительным данным, в 2008 году женщина вместе со своим сожителем разработала план хищения денег "под видом оказания услуг по содействию в назначении граждан на высокопоставленные должности". В частности, представившись влиятельными людьми, они предложили клиенту помощь в устройстве на пост заместителя главы администрации Сочи за вознаграждение в 3 миллиона долларов. Получив аванс более чем на 5,5 миллиона рублей, они "в оговоренный срок свои обязательства не выполнили, денежные средства не вернули и скрылись".
По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. "Один из аферистов был задержан и осужден. Его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. Более 10 лет в целях конспирации она меняла места жительства", - указывается в сообщении.
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину при выезде из села Алеканово Рязанской области. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.