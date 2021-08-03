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Религия
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РПЦ доставит гумпомощь в отдаленные села России
РПЦ доставит гумпомощь в отдаленные села России - РИА Новости, 03.08.2021
РПЦ доставит гумпомощь в отдаленные села России
Выездные центры гуманитарной помощи заработали в 35 регионах России – малоимущие семьи получат продукты, бытовую химию, игрушки, средства гигиены, канцелярские... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:50
2021-08-03T11:50
религия
русская православная церковь
россия
религия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Выездные центры гуманитарной помощи заработали в 35 регионах России – малоимущие семьи получат продукты, бытовую химию, игрушки, средства гигиены, канцелярские принадлежности, одежду и обувь, следует из сообщения пресс-службы синодального отдела по благотворительности, распространенного во вторник."Синодальный отдел по благотворительности организовал в 35 регионах России работу выездных центров гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.Прежде всего помогать будут малоимущим семьям и тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. "Не отказывают в поддержке и тем, кто официально не имеет статуса малоимущих: если доход на каждого члена семьи немного превышает прожиточный минимум, люди не могут рассчитывать на помощь государства и получать пособия",- подчеркнули в отделе.Чтобы уточнить, как поучить поддержку, можно позвонить по бесплатной линии церковной социальной помощи 8-800-707-02-22, уточнили в синодальном отделе."Жители глубинки особенно нуждаются в поддержке: с работой сложно, люди живут бедно. Не все могут добраться до церковных центров гуманитарной помощи. Наши сотрудники выезжают на места, беседуют с жителями, выдают помощь, а заодно узнают об их нуждах, и привозят это в следующий раз", - приводят в пресс-службе слова руководителя направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.Отмечается, что на работу выездных центров гуманитарной помощи Синодальный отдел по благотворительности направил 43 миллиона рублей, пожертвованных благотворителями.По данным синодального отдела по благотворительности, организация координирует социальное служение Русской православной церкви и "поддерживает работу 4500 церковных социальных проектов, в том числе 224 центров гуманитарной помощи и 78 приютов для беременных женщин и матерей с детьми".
https://ria.ru/20210721/rpts-1742201757.html
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русская православная церковь, россия, религия
11:50 03.08.2021
 

РПЦ доставит гумпомощь в отдаленные села России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПункт сбора вещей для погорельцев
Пункт сбора вещей для погорельцев - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Выездные центры гуманитарной помощи заработали в 35 регионах России – малоимущие семьи получат продукты, бытовую химию, игрушки, средства гигиены, канцелярские принадлежности, одежду и обувь, следует из сообщения пресс-службы синодального отдела по благотворительности, распространенного во вторник.
"Синодальный отдел по благотворительности организовал в 35 регионах России работу выездных центров гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Прежде всего помогать будут малоимущим семьям и тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. "Не отказывают в поддержке и тем, кто официально не имеет статуса малоимущих: если доход на каждого члена семьи немного превышает прожиточный минимум, люди не могут рассчитывать на помощь государства и получать пособия",- подчеркнули в отделе.
Чтобы уточнить, как поучить поддержку, можно позвонить по бесплатной линии церковной социальной помощи 8-800-707-02-22, уточнили в синодальном отделе.
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"Жители глубинки особенно нуждаются в поддержке: с работой сложно, люди живут бедно. Не все могут добраться до церковных центров гуманитарной помощи. Наши сотрудники выезжают на места, беседуют с жителями, выдают помощь, а заодно узнают об их нуждах, и привозят это в следующий раз", - приводят в пресс-службе слова руководителя направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.
Отмечается, что на работу выездных центров гуманитарной помощи Синодальный отдел по благотворительности направил 43 миллиона рублей, пожертвованных благотворителями.
По данным синодального отдела по благотворительности, организация координирует социальное служение Русской православной церкви и "поддерживает работу 4500 церковных социальных проектов, в том числе 224 центров гуманитарной помощи и 78 приютов для беременных женщин и матерей с детьми".
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