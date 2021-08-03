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Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию почти за миллиард долларов
Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию почти за миллиард долларов - РИА Новости, 03.08.2021
Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию почти за миллиард долларов
Американская актриса Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию "Hello Sunshine" за 900 миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:12
2021-08-03T13:12
2021-08-03T13:12
культура
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новости культуры
кино и сериалы
the hollywood reporter
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американская актриса Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию "Hello Sunshine" за 900 миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, сделка была заключена с новой медиакомпанией, которую возглавляют бывшие руководителями Walt Disney Company Том О. Стэггс и Кевин Майер при поддержке Blackstone. В своем заявлении они отметили, что "Hello Sunshine" идеально подходит для их видения компании нового поколения в сфере развлечений, технологий и коммерции"."Hello Sunshine" принадлежала Уизерспун, ее мужу, бывшим менеджерам развлекательного агентства CAA Джиму Тоту и Сету Родски, а также нескольким инвесторам.В THR подчеркивают, что Уизерспун и генеральный директор Сара Харден продолжат управлять проданной "Hello sunshine", останутся ее акционерами, а еще войдут в совет директоров новой организации, у которой пока нет названия. Компания Риз Уизерспун ранее продюсировала такие сериалы, как "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары". Каждый из этих проектов получил множество положительных отзывов от публики и критиков.
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риз уизерспун, новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Американская актриса Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию "Hello Sunshine" за 900 миллионов долларов, сообщает
The Hollywood Reporter.
По информации издания, сделка была заключена с новой медиакомпанией, которую возглавляют бывшие руководителями Walt Disney Company Том О. Стэггс и Кевин Майер при поддержке Blackstone.
В своем заявлении они отметили, что "Hello Sunshine" идеально подходит для их видения компании нового поколения в сфере развлечений, технологий и коммерции".
"Hello Sunshine" принадлежала Уизерспун, ее мужу, бывшим менеджерам развлекательного агентства CAA Джиму Тоту и Сету Родски, а также нескольким инвесторам.
В THR подчеркивают, что Уизерспун и генеральный директор Сара Харден продолжат управлять проданной "Hello sunshine", останутся ее акционерами, а еще войдут в совет директоров новой организации, у которой пока нет названия.
Компания Риз Уизерспун ранее продюсировала такие сериалы, как "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары". Каждый из этих проектов получил множество положительных отзывов от публики и критиков.