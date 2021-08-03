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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210803/raskopki-1744206830.html
В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет
В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет - РИА Новости, 03.08.2021
В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет
Во время раскопок в Парионе — древнем античном портовом городе, расположенном недалеко от Кемера (Турция), археологи обнаружили могильную стелу возрастом 1900... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:30
2021-08-03T19:30
культура
турция
археология
новости культуры
кемер
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тайны
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Парионе — древнем античном портовом городе, расположенном недалеко от Кемера (Турция), археологи обнаружили могильную стелу возрастом 1900 лет, сообщает Daily Sabah. Руководитель раскопок, профессор Ведат Келеш в разговоре с журналистами отметил, что это "очень важная находка". По его словам, надгробие размером метр на метр — одно из самых красивых, обнаруженных в этом регионе за последнее время.На стеле изображены две главные фигуры — женщина (слева) и мужчина (справа), на заднем плане слуги, а также вещи, например, столик с виноградом и фруктами. Внизу плиты вырезана надпись, которую расшифровали как: "Вольноотпущенник Люциус Фурниус Лесбонакс посвятил эту стелу себе и своей освобожденной жене Фурнии Симпнерузе, когда был жив". Из этого ученые сделали вывод, что супруги, предположительно родом с греческого острова Лесбос, изначально были рабами, а позже, в римский период, им была предоставлена ​​свобода.Рядом с найденным надгробием археологи обнаружили еще десять захоронений. По данным антропологов, в одном из них находится ребенок, а в остальных — взрослые. По словам Ведата Келеша, благодаря этим открытиям ученые могут получить больше информации о том, что происходило в период римской колонизации в Парионе примерно в I веке до нашей эры, а также кто жил в этих местах и чем занимался.
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турция, археология, новости культуры, кемер, лесбос, тайны
19:30 03.08.2021
 

В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет

© Фото : TANРаскопки в античном городе Парион в Турции
Раскопки в античном городе Парион в Турции - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : TAN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Парионе — древнем античном портовом городе, расположенном недалеко от Кемера (Турция), археологи обнаружили могильную стелу возрастом 1900 лет, сообщает Daily Sabah.
Руководитель раскопок, профессор Ведат Келеш в разговоре с журналистами отметил, что это "очень важная находка". По его словам, надгробие размером метр на метр — одно из самых красивых, обнаруженных в этом регионе за последнее время.
На стеле изображены две главные фигуры — женщина (слева) и мужчина (справа), на заднем плане слуги, а также вещи, например, столик с виноградом и фруктами. Внизу плиты вырезана надпись, которую расшифровали как: "Вольноотпущенник Люциус Фурниус Лесбонакс посвятил эту стелу себе и своей освобожденной жене Фурнии Симпнерузе, когда был жив".
Из этого ученые сделали вывод, что супруги, предположительно родом с греческого острова Лесбос, изначально были рабами, а позже, в римский период, им была предоставлена ​​свобода.
Рядом с найденным надгробием археологи обнаружили еще десять захоронений. По данным антропологов, в одном из них находится ребенок, а в остальных — взрослые.
По словам Ведата Келеша, благодаря этим открытиям ученые могут получить больше информации о том, что происходило в период римской колонизации в Парионе примерно в I веке до нашей эры, а также кто жил в этих местах и чем занимался.
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