https://ria.ru/20210803/raskopki-1744206830.html

В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет

В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет - РИА Новости, 03.08.2021

В Турции нашли надгробие возрастом почти две тысячи лет

Во время раскопок в Парионе — древнем античном портовом городе, расположенном недалеко от Кемера (Турция), археологи обнаружили могильную стелу возрастом 1900... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:30

2021-08-03T19:30

2021-08-03T19:30

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турция

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кемер

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Во время раскопок в Парионе — древнем античном портовом городе, расположенном недалеко от Кемера (Турция), археологи обнаружили могильную стелу возрастом 1900 лет, сообщает Daily Sabah. Руководитель раскопок, профессор Ведат Келеш в разговоре с журналистами отметил, что это "очень важная находка". По его словам, надгробие размером метр на метр — одно из самых красивых, обнаруженных в этом регионе за последнее время.На стеле изображены две главные фигуры — женщина (слева) и мужчина (справа), на заднем плане слуги, а также вещи, например, столик с виноградом и фруктами. Внизу плиты вырезана надпись, которую расшифровали как: "Вольноотпущенник Люциус Фурниус Лесбонакс посвятил эту стелу себе и своей освобожденной жене Фурнии Симпнерузе, когда был жив". Из этого ученые сделали вывод, что супруги, предположительно родом с греческого острова Лесбос, изначально были рабами, а позже, в римский период, им была предоставлена ​​свобода.Рядом с найденным надгробием археологи обнаружили еще десять захоронений. По данным антропологов, в одном из них находится ребенок, а в остальных — взрослые. По словам Ведата Келеша, благодаря этим открытиям ученые могут получить больше информации о том, что происходило в период римской колонизации в Парионе примерно в I веке до нашей эры, а также кто жил в этих местах и чем занимался.

https://ria.ru/20210803/popcorn-1744013539.html

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турция, археология, новости культуры, кемер, лесбос, тайны