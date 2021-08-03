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Госдеп одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin
Госдеп одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin - РИА Новости, 03.08.2021
Госдеп одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin
Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin на 30 миллионов долларов, сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:25
2021-08-03T23:25
в мире
грузия
сша
javelin (птрк)
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin на 30 миллионов долларов, сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.О возможной сделке проинформирован также конгресс.Грузия ранее попросила США продать 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 пусковых установок.Госдеп установил, что возможный контракт не противоречит внешней политике и национальной безопасности США, сообщили в Пентагоне."Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности… и улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", - уточнили в агентстве.Ракеты Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin.
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в мире, грузия, сша, javelin (птрк)
23:25 03.08.2021
 
Госдеп одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin

Госдеп одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin на 30 миллионов долларов

© Фото : Public domainАмериканские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракет Javelin на 30 миллионов долларов, сообщило Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.
О возможной сделке проинформирован также конгресс.
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Грузия ранее попросила США продать 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 пусковых установок.
Госдеп установил, что возможный контракт не противоречит внешней политике и национальной безопасности США, сообщили в Пентагоне.
"Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности… и улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", - уточнили в агентстве.
Ракеты Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin.
 
В миреГрузияСШАJavelin (ПТРК)
 
 
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