https://ria.ru/20210803/raketa-1744090197.html

В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 - РИА Новости, 03.08.2021

В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В РФ ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T03:41

2021-08-03T03:41

2021-08-03T03:41

новое оружие россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В РФ ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере – условие успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации."В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", - рассказал Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, которая опубликована в журнале "Военная мысль".Также, отметил начальник академии, для ВКС создаются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, другая новейшая военная техника.Как пояснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации"."Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя", - добавил источник.В настоящее время в российских войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые включают носитель МиГ-31К и гиперзвуковую ракету, созданную на базе аэробаллистических ракет комплекса "Искандер". На испытаниях боеприпасы достигли скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами впервые были переброшены на авиабазу в Сирии.Кроме того, внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, опытный истребитель Су-57 выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами гиперзвуковой ракеты.В России также завершаются испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Такими ракетами будут вооружаться корабли и подлодки Военно-морского флота. Последняя стрельба "Цирконом" в рамках испытаний была выполнена 19 июля с борта фрегата "Адмирал Горшков".Как заявил в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу, гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

https://ria.ru/20210731/raketa-1743745830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/kitay-1743087304.html

https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html

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