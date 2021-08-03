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https://ria.ru/20210803/psaki-1744248322.html
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов - РИА Новости, 03.08.2021
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов
Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:48
2021-08-03T21:49
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства", - сказала Псаки на брифинге во вторник.Директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар ранее сообщил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744210318.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
21:48 03.08.2021 (обновлено: 21:49 03.08.2021)
 
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов

Представитель Белого дома Псаки: в США не планируется выдача паспортов вакцинации от COVID-19

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства", - сказала Псаки на брифинге во вторник.
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Директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар ранее сообщил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
 
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