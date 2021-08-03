https://ria.ru/20210803/psaki-1744248322.html
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов - РИА Новости, 03.08.2021
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов
Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:48
2021-08-03T21:48
2021-08-03T21:49
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7637e764f4e7e19477378738234e09a9.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства", - сказала Псаки на брифинге во вторник.Директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар ранее сообщил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744210318.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64f453024acaa8cf3aa8f55a3e1cd198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коронавирус covid-19
21:48 03.08.2021 (обновлено: 21:49 03.08.2021)
Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов
Представитель Белого дома Псаки: в США не планируется выдача паспортов вакцинации от COVID-19