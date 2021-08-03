https://ria.ru/20210803/psaki-1744248322.html

Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов

Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов - РИА Новости, 03.08.2021

Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов

Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:48

2021-08-03T21:48

2021-08-03T21:49

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Паспортов вакцинации от коронавируса на федеральном уровне в США не планируется, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы не выпускаем паспорта вакцинации от федерального правительства", - сказала Псаки на брифинге во вторник.Директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар ранее сообщил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744210318.html

сша

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в мире, сша, коронавирус covid-19