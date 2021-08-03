https://ria.ru/20210803/produkty-1744095897.html
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак - РИА Новости, 03.08.2021
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:22
2021-08-03T06:22
2021-08-03T06:22
общество
здоровье
анна белоусова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582806185_0:0:2371:1334_1920x0_80_0_0_f9ab1575935b94023a8b257f5b58f54e.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.По ее словам, кофеин подавляет аппетит, поэтому кофе лучше употреблять через некоторое время после завтрака.Также следует отказаться от острых приправ и соусов в начале дня, так как в противном случае увеличивается риск развития гастрита или язвы. "Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту", - предупредила Белоусова.Особенно вредна на голодный желудок газированная воду, особенно сладкая, продолжила она. Частое употребление газировки натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как язва и гастрит.Кроме того, Белоусова обратила внимание на употребления соков цитрусовых фруктов. Как пояснила диетолог, эти соки нужно сочетать с полноценным завтраком, в противном случае это приведет к нарушениям в работе ЖКТ. При этом данные соки должны быть натуральными, подчеркнула она.
https://rsport.ria.ru/20210426/trenirovki-1729945364.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582797511_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_0b6a5b1a355ef6d19be761ce5ef0525c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, анна белоусова
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
Диетолог Белоусова рассказала, какие продукты нельзя употреблять натощак
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда
" врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова
.
По ее словам, кофеин подавляет аппетит, поэтому кофе лучше употреблять через некоторое время после завтрака.
Также следует отказаться от острых приправ и соусов в начале дня, так как в противном случае увеличивается риск развития гастрита или язвы. "Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту", - предупредила Белоусова.
Особенно вредна на голодный желудок газированная воду, особенно сладкая, продолжила она. Частое употребление газировки натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как язва и гастрит.
Кроме того, Белоусова обратила внимание на употребления соков цитрусовых фруктов. Как пояснила диетолог, эти соки нужно сочетать с полноценным завтраком, в противном случае это приведет к нарушениям в работе ЖКТ. При этом данные соки должны быть натуральными, подчеркнула она.