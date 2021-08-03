https://ria.ru/20210803/produkty-1744095897.html

Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак

Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак - РИА Новости, 03.08.2021

Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак

Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T06:22

2021-08-03T06:22

2021-08-03T06:22

общество

здоровье

анна белоусова

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.По ее словам, кофеин подавляет аппетит, поэтому кофе лучше употреблять через некоторое время после завтрака.Также следует отказаться от острых приправ и соусов в начале дня, так как в противном случае увеличивается риск развития гастрита или язвы. "Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту", - предупредила Белоусова.Особенно вредна на голодный желудок газированная воду, особенно сладкая, продолжила она. Частое употребление газировки натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как язва и гастрит.Кроме того, Белоусова обратила внимание на употребления соков цитрусовых фруктов. Как пояснила диетолог, эти соки нужно сочетать с полноценным завтраком, в противном случае это приведет к нарушениям в работе ЖКТ. При этом данные соки должны быть натуральными, подчеркнула она.

https://rsport.ria.ru/20210426/trenirovki-1729945364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, анна белоусова