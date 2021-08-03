Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/produkty-1744095897.html
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак - РИА Новости, 03.08.2021
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:22
2021-08-03T06:22
общество
здоровье
анна белоусова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582806185_0:0:2371:1334_1920x0_80_0_0_f9ab1575935b94023a8b257f5b58f54e.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.По ее словам, кофеин подавляет аппетит, поэтому кофе лучше употреблять через некоторое время после завтрака.Также следует отказаться от острых приправ и соусов в начале дня, так как в противном случае увеличивается риск развития гастрита или язвы. "Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту", - предупредила Белоусова.Особенно вредна на голодный желудок газированная воду, особенно сладкая, продолжила она. Частое употребление газировки натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как язва и гастрит.Кроме того, Белоусова обратила внимание на употребления соков цитрусовых фруктов. Как пояснила диетолог, эти соки нужно сочетать с полноценным завтраком, в противном случае это приведет к нарушениям в работе ЖКТ. При этом данные соки должны быть натуральными, подчеркнула она.
https://rsport.ria.ru/20210426/trenirovki-1729945364.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582797511_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_0b6a5b1a355ef6d19be761ce5ef0525c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, анна белоусова
06:22 03.08.2021
 
Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак

Диетолог Белоусова рассказала, какие продукты нельзя употреблять натощак

© Depositphotos / spyrakotЧасы на тарелке
Часы на тарелке - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Depositphotos / spyrakot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы нельзя употреблять натощак, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
По ее словам, кофеин подавляет аппетит, поэтому кофе лучше употреблять через некоторое время после завтрака.
Также следует отказаться от острых приправ и соусов в начале дня, так как в противном случае увеличивается риск развития гастрита или язвы. "Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту", - предупредила Белоусова.
Особенно вредна на голодный желудок газированная воду, особенно сладкая, продолжила она. Частое употребление газировки натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, таким как язва и гастрит.
Кроме того, Белоусова обратила внимание на употребления соков цитрусовых фруктов. Как пояснила диетолог, эти соки нужно сочетать с полноценным завтраком, в противном случае это приведет к нарушениям в работе ЖКТ. При этом данные соки должны быть натуральными, подчеркнула она.
Тренировка - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 16:00ЗОЖ
Эндокринолог рассказала о последствиях тренировок на голодный желудок
 
ОбществоЗдоровьеАнна Белоусова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния