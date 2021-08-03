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Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность главам России, Азербайджана, Испании, Ирана, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:42

2021-08-03T16:42

2021-08-03T16:42

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность главам России, Азербайджана, Испании, Ирана, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров и солидарность."От имени моего народа благодарю все дружественные страны и организации за поддержку в тушении пожаров, за выражение сочувствия и соболезнования, за готовность помочь и поставку помощи. Надеюсь, в ближайшее время мы справимся с пожарами. Прежде всего, благодарю за поддержку моих дорогих друзей президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Также благодарю за проявленную солидарность президента Ирана Хасана Роухани, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, президентов Хорватии и Украины Зорана Милановича и Владимира Зеленского", - написал Эрдоган в Twitter.Он также прикрепил изображение с флагами 73 стран, которые выразили Турции поддержу и соболезнования в связи со стихийным бедствием.Как заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Как ранее сообщило МЧС РФ, в Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html

турция

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