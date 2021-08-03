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Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2021
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность главам России, Азербайджана, Испании, Ирана, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:42
2021-08-03T16:42
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность главам России, Азербайджана, Испании, Ирана, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров и солидарность."От имени моего народа благодарю все дружественные страны и организации за поддержку в тушении пожаров, за выражение сочувствия и соболезнования, за готовность помочь и поставку помощи. Надеюсь, в ближайшее время мы справимся с пожарами. Прежде всего, благодарю за поддержку моих дорогих друзей президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Также благодарю за проявленную солидарность президента Ирана Хасана Роухани, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, президентов Хорватии и Украины Зорана Милановича и Владимира Зеленского", - написал Эрдоган в Twitter.Он также прикрепил изображение с флагами 73 стран, которые выразили Турции поддержу и соболезнования в связи со стихийным бедствием.Как заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.Как ранее сообщило МЧС РФ, в Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, лесные пожары в турции
16:42 03.08.2021
 
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил благодарность главам России, Азербайджана, Испании, Ирана, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров и солидарность.
"От имени моего народа благодарю все дружественные страны и организации за поддержку в тушении пожаров, за выражение сочувствия и соболезнования, за готовность помочь и поставку помощи. Надеюсь, в ближайшее время мы справимся с пожарами. Прежде всего, благодарю за поддержку моих дорогих друзей президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Также благодарю за проявленную солидарность президента Ирана Хасана Роухани, эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, президентов Хорватии и Украины Зорана Милановича и Владимира Зеленского", - написал Эрдоган в Twitter.
Борьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:59В мире
В МВД Турции рассказали, причастны ли террористы к лесным пожарам
Он также прикрепил изображение с флагами 73 стран, которые выразили Турции поддержу и соболезнования в связи со стихийным бедствием.
Как заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.
Как ранее сообщило МЧС РФ, в Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЛесные пожары в Турции
 
 
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