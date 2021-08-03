https://ria.ru/20210803/pozhary-1744141547.html

В Карелии потушили все лесные пожары

В Карелии потушили все лесные пожары - РИА Новости, 03.08.2021

В Карелии потушили все лесные пожары

Все лесные пожары ликвидированы в Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров, сообщает во вторник региональное... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:46

2021-08-03T12:46

2021-08-03T12:46

происшествия

республика карелия

артур парфенчиков

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414739_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_50e04bfc5978e6e305b5d729634eb63d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Все лесные пожары ликвидированы в Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров, сообщает во вторник региональное министерство природы.Как уточняет минприроды, всего с начала сезона в республике возникло 297 лесных пожаров на площади 20,4 тысячи гектаров.Ранее в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об отмене режима ЧС, введенного в республике из-за лесных пожаров. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня.

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, россия, природные пожары в россии