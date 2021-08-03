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Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии

Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 03.08.2021

Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии

Министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:34

2021-08-03T11:34

2021-08-03T12:30

происшествия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны России.В регионе действует особый противопожарный режим, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По состоянию на утро 3 августа в Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса.Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, за сутки в Якутии было ликвидировано восемь природных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.

республика саха (якутия)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии