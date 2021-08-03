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Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии
Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 03.08.2021
Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии
Министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:34
2021-08-03T12:30
происшествия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны России.В регионе действует особый противопожарный режим, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По состоянию на утро 3 августа в Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса.Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, за сутки в Якутии было ликвидировано восемь природных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.
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происшествия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
11:34 03.08.2021 (обновлено: 12:30 03.08.2021)
 
Минобороны направило инженерную роту для тушения пожаров в Якутии

Минобороны: инженерная рота направлена для помощи в тушении пожаров в Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
Сотрудник Авиалесоохраны проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу направил инженерную роту для помощи в тушении пожаров в Якутии, сообщили в Минобороны России.
"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
В регионе действует особый противопожарный режим, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По состоянию на утро 3 августа в Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса.
Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, за сутки в Якутии было ликвидировано восемь природных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров. В настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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