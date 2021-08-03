https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

Рослесхоз пояснил, как изменения климата повлияли на лесные пожары

Рослесхоз пояснил, как изменения климата повлияли на лесные пожары - РИА Новости, 03.08.2021

Рослесхоз пояснил, как изменения климата повлияли на лесные пожары

Климатические изменения приводят к затяжным периодам жары без осадков, что высушивает лесную подстилку и облегчает возникновение пожаров, тушение огня требует... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:37

2021-08-03T09:37

2021-08-03T11:06

краснодарский край

мурманск

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

природные пожары в россии

иван советников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240524_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_f61c646d9489a7214e3ddb6aaa592247.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Климатические изменения приводят к затяжным периодам жары без осадков, что высушивает лесную подстилку и облегчает возникновение пожаров, тушение огня требует все больших сил, а более ветреная погода усугубляет ситуацию, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников."Аномальные явления, которые мы видим в последние годы, стали уже системными. С одной стороны, ливнями смывает Краснодарский край и Крым, а с другой – на Дальнем Востоке и в центре России установились затяжные периоды без дождей", - сказал Советников.Он отметил, что большая часть лесного фонда располагается в труднодоступных и удаленных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, там до двух месяцев может сохраняться тридцатиградусная жара, причем раньше это было характерно только на юге, а теперь и в районах Крайнего Севера."Такая погода приводит к сохранению высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности по условиям погоды. В этом случае любой, даже незначительный источник огня становится причиной лесных пожаров. В этих условиях ветер подует, и мы получаем новые очаги и стремительное распространение имеющихся", - пояснил чиновник.Советников добавил, что раньше таких пожаров в северных широтах не наблюдалось."Про Магадан, Камчатку никто из лесных пожарных не знал, там лето было один день, а сейчас там реально +32. Этим летом было в Мурманске +32. Раньше хватало времени на пожаротушение в условиях, когда влажность была выше, а температуры ниже. Сейчас сухая подстилка, жаркая погода, высокая ветровая нагрузка в комплексе делают своё дело – пожары распространяются очень быстро", - заявил собеседник агентстваЧитайте полный текст интервью Ивана Советникова >>>

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743762892.html

https://ria.ru/20210727/pozhar-1743156101.html

краснодарский край

мурманск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мурманск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, природные пожары в россии, иван советников