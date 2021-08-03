09:37 03.08.2021 (обновлено: 11:06 03.08.2021)
Рослесхоз пояснил, как изменения климата повлияли на лесные пожары
Глава Рослесхоза Советников: климатические изменения приводят к затяжным периодам жары без осадков
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Климатические изменения приводят к затяжным периодам жары без осадков, что высушивает лесную подстилку и облегчает возникновение пожаров, тушение огня требует все больших сил, а более ветреная погода усугубляет ситуацию, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Аномальные явления, которые мы видим в последние годы, стали уже системными. С одной стороны, ливнями смывает Краснодарский край и Крым, а с другой – на Дальнем Востоке и в центре России установились затяжные периоды без дождей", - сказал Советников.
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Он отметил, что большая часть лесного фонда располагается в труднодоступных и удаленных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока, там до двух месяцев может сохраняться тридцатиградусная жара, причем раньше это было характерно только на юге, а теперь и в районах Крайнего Севера.
"Такая погода приводит к сохранению высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности по условиям погоды. В этом случае любой, даже незначительный источник огня становится причиной лесных пожаров. В этих условиях ветер подует, и мы получаем новые очаги и стремительное распространение имеющихся", - пояснил чиновник.
Советников добавил, что раньше таких пожаров в северных широтах не наблюдалось.
"Про Магадан, Камчатку никто из лесных пожарных не знал, там лето было один день, а сейчас там реально +32. Этим летом было в Мурманске +32. Раньше хватало времени на пожаротушение в условиях, когда влажность была выше, а температуры ниже. Сейчас сухая подстилка, жаркая погода, высокая ветровая нагрузка в комплексе делают своё дело – пожары распространяются очень быстро", - заявил собеседник агентства