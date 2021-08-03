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https://ria.ru/20210803/potok-1744164728.html
В Госдуме оценили заявление парламентариев ЕС по "Северному потоку — 2"
В Госдуме оценили заявление парламентариев ЕС по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.08.2021
В Госдуме оценили заявление парламентариев ЕС по "Северному потоку — 2"
Законодатели стран Евросоюза, подписавшие заявление против трубопровода "Северный поток 2", выступили не против зависимости от России, а в интересах США, они не РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:40
2021-08-03T14:44
в мире
ирландия
сергей железняк
госдума рф
газпром
балтийское море
северный поток — 2
allseas
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Законодатели стран Евросоюза, подписавшие заявление против трубопровода "Северный поток 2", выступили не против зависимости от России, а в интересах США, они не защищают интересы жителей собственных стран, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Сергей Железняк.Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков."Говоря о зависимости Европы от России, которая, по мнению авторов заявления, якобы возникает в результате реализации российско-европейского газового проекта, эти деятели умалчивают, под чью дудку сами пляшут и чьи интересы отстаивают. Попытками помешать запуску фактически готового газового проекта эти политики не защищают интересы собственных граждан, которым необходим качественный и доступный по цене газ", - сообщил Железняк.По его словам, список стран, группа законодателей которых выпустила заявление относительно "Северного потока 2", "говорит сам за себя", туда вошли страны, которые всегда "подпевают США, особенно в вопросах антироссийской политики"."Как уже не раз приходилось убеждаться, США и Великобритания традиционно руководят политикой таких стран как Польша, Литва, Латвия, Эстония, теперь и Ирландия и, конечно же, Украина. Ничего удивительного в том, что эти несамостоятельные страны решили вдогонку высказаться по поводу "Северного потока 2", приписывая проекту несуществующие политические характеристики и выдуманные угрозы", - отметил он.Политик считает показательным, что к данной петиции не присоединились страны, которые участвуют в проекте и "понимают суть и значение российско-европейского сотрудничества в области энергетики"."Геополитическим оружием, которым называют вышеупомянутые западные деятели газовый проект, (на самом деле) является русофобия, которая разрушает доверие, сеет вражду, мешает развитию экономик, в том числе тех стран, политики которых участвуют в антироссийском демарше", - добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html
https://ria.ru/20210802/gazoprovod-1744033664.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, ирландия, сергей железняк, госдума рф, газпром, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия
14:40 03.08.2021 (обновлено: 14:44 03.08.2021)
 
В Госдуме оценили заявление парламентариев ЕС по "Северному потоку — 2"

Депутат Госдумы Железняк: законодатели ЕС петицией о "Северном потоке— 2" выступили против сограждан

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Законодатели стран Евросоюза, подписавшие заявление против трубопровода "Северный поток 2", выступили не против зависимости от России, а в интересах США, они не защищают интересы жителей собственных стран, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Сергей Железняк.
Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков.
"Говоря о зависимости Европы от России, которая, по мнению авторов заявления, якобы возникает в результате реализации российско-европейского газового проекта, эти деятели умалчивают, под чью дудку сами пляшут и чьи интересы отстаивают. Попытками помешать запуску фактически готового газового проекта эти политики не защищают интересы собственных граждан, которым необходим качественный и доступный по цене газ", - сообщил Железняк.
По его словам, список стран, группа законодателей которых выпустила заявление относительно "Северного потока 2", "говорит сам за себя", туда вошли страны, которые всегда "подпевают США, особенно в вопросах антироссийской политики".
"Как уже не раз приходилось убеждаться, США и Великобритания традиционно руководят политикой таких стран как Польша, Литва, Латвия, Эстония, теперь и Ирландия и, конечно же, Украина. Ничего удивительного в том, что эти несамостоятельные страны решили вдогонку высказаться по поводу "Северного потока 2", приписывая проекту несуществующие политические характеристики и выдуманные угрозы", - отметил он.
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Политик считает показательным, что к данной петиции не присоединились страны, которые участвуют в проекте и "понимают суть и значение российско-европейского сотрудничества в области энергетики".
"Геополитическим оружием, которым называют вышеупомянутые западные деятели газовый проект, (на самом деле) является русофобия, которая разрушает доверие, сеет вражду, мешает развитию экономик, в том числе тех стран, политики которых участвуют в антироссийском демарше", - добавил он.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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В миреИрландияСергей ЖелезнякГосдума РФГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2AllseasРоссия
 
 
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