https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html

На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"

На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 03.08.2021

На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"

Потеря Украиной статуса "любимца" в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2", такое мнение в статье для "Украинской... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T04:15

2021-08-03T04:15

2021-08-03T04:15

в мире

украина

сша

владимир зеленский

евросоюз

нафтогаз украины

андрей коболев

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Потеря Украиной статуса "любимца" в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2", такое мнение в статье для "Украинской правды" выразил бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. "Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства ("майдана". – прим. ред.)? Потому что мы были "любимцами" (Джо. – прим. ред.) Байдена", - отметил он.По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. "Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден - мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения", - указал экс-глава "Нафтогаза".Как считает Коболев, этот "особый" статус Украина приобрела благодаря "майдану", когда "украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира", а также из-за достижения "больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах"."Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", - выразил мнение он.Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг "в обратную сторону", отметил Коболев. "А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку - она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме", - пишет он, назвав эту "ошибку" одной из крупнейших побед в деятельности "агентов российского влияния" на Украине.Для минимизации влияния "Северного потока — 2" на Украину ее руководству нужно восстановить "особый" статус в Белом доме, именно это является главной задачей президента Владимира Зеленского, считает экс-глава "Нафтогаза"."Конечно, сейчас в западном мире нас не ждут с распростертыми объятиями. Потому что мы являемся проблемой и угрозой потенциального поражения. Своих проблем там и без нас хватает. Но нужны новые, яркие и быстрые победы", - заявил он.При этом Коболев посоветовал руководству страны не искать вариантов в формате "мы – вам, вы – нам", так как Киеву в данном случае нечего предложить. "Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG является очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе. Поэтому остаются только реформы. Они предоставят нам возможность снова стать партнером с особым статусом для США", - заключил он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".

https://ria.ru/20210802/potok-1744031618.html

https://ria.ru/20210728/ukraina-1743259810.html

https://ria.ru/20210802/gazoprovod-1744033664.html

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сша

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, нафтогаз украины, андрей коболев, северный поток — 2, россия