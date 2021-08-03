Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html
На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 03.08.2021
На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
Потеря Украиной статуса "любимца" в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2", такое мнение в статье для "Украинской... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T04:15
2021-08-03T04:15
в мире
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
нафтогаз украины
андрей коболев
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599804730_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_fd90b6653997a152f8731dc5430c14f0.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Потеря Украиной статуса "любимца" в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2", такое мнение в статье для "Украинской правды" выразил бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. "Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства ("майдана". – прим. ред.)? Потому что мы были "любимцами" (Джо. – прим. ред.) Байдена", - отметил он.По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. "Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден - мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения", - указал экс-глава "Нафтогаза".Как считает Коболев, этот "особый" статус Украина приобрела благодаря "майдану", когда "украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира", а также из-за достижения "больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах"."Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", - выразил мнение он.Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг "в обратную сторону", отметил Коболев. "А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку - она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме", - пишет он, назвав эту "ошибку" одной из крупнейших побед в деятельности "агентов российского влияния" на Украине.Для минимизации влияния "Северного потока — 2" на Украину ее руководству нужно восстановить "особый" статус в Белом доме, именно это является главной задачей президента Владимира Зеленского, считает экс-глава "Нафтогаза"."Конечно, сейчас в западном мире нас не ждут с распростертыми объятиями. Потому что мы являемся проблемой и угрозой потенциального поражения. Своих проблем там и без нас хватает. Но нужны новые, яркие и быстрые победы", - заявил он.При этом Коболев посоветовал руководству страны не искать вариантов в формате "мы – вам, вы – нам", так как Киеву в данном случае нечего предложить. "Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG является очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе. Поэтому остаются только реформы. Они предоставят нам возможность снова стать партнером с особым статусом для США", - заключил он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
https://ria.ru/20210802/potok-1744031618.html
https://ria.ru/20210728/ukraina-1743259810.html
https://ria.ru/20210802/gazoprovod-1744033664.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599804730_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_4a1edaa4993e7290a9fa4b140ede4795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, нафтогаз украины, андрей коболев, северный поток — 2, россия
04:15 03.08.2021
 
На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев назвал главную причину провала Киева в борьбе с "Северным потоком — 2"

© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Потеря Украиной статуса "любимца" в США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2", такое мнение в статье для "Украинской правды" выразил бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.
Как пишет Коболев, очевидным фактом является то, что Соединенные Штаты ничего не должны Украине. "Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства ("майдана". – прим. ред.)? Потому что мы были "любимцами" (Джо. – прим. ред.) Байдена", - отметил он.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 16:28
В Киеве назвали способ сократить поставки газа по "Северному потоку — 2"
По его словам, именно этот статус Украины в глазах Байдена, занимавшего на тот момент пост вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь. "Так что же произошло сейчас? Ответ очевиден - мы потеряли свой особый статус в Белом доме. И не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения", - указал экс-глава "Нафтогаза".
Как считает Коболев, этот "особый" статус Украина приобрела благодаря "майдану", когда "украинцы кровью своих сограждан подписались под выбором в пользу западного мира", а также из-за достижения "больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах".
"Все это и придало нам особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", - выразил мнение он.
Однако с 2016 года вектор движения Украины изменился, начался сдвиг "в обратную сторону", отметил Коболев. "А потом украинская сторона допустила совсем безумную ошибку - она решила сделать ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Эта ставка нам очень дорого стоила и еще будет стоить независимо от того, кто будет хозяином в Белом доме", - пишет он, назвав эту "ошибку" одной из крупнейших побед в деятельности "агентов российского влияния" на Украине.
Станция переработки газа в Харьковской области Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 13:19
В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины
Для минимизации влияния "Северного потока — 2" на Украину ее руководству нужно восстановить "особый" статус в Белом доме, именно это является главной задачей президента Владимира Зеленского, считает экс-глава "Нафтогаза".
"Конечно, сейчас в западном мире нас не ждут с распростертыми объятиями. Потому что мы являемся проблемой и угрозой потенциального поражения. Своих проблем там и без нас хватает. Но нужны новые, яркие и быстрые победы", - заявил он.
При этом Коболев посоветовал руководству страны не искать вариантов в формате "мы – вам, вы – нам", так как Киеву в данном случае нечего предложить. "Проигрыш в борьбе за санкции против Nord Stream AG является очередным красноречивым примером нашей слабости в транзакционной борьбе. Поэтому остаются только реформы. Они предоставят нам возможность снова стать партнером с особым статусом для США", - заключил он.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 16:35
СМИ: Германия не откажется от "Северного потока — 2" в любом случае
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзНафтогаз УкраиныАндрей КоболевСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Жительница Приморья умерла от теплового удара из-за аномальной жары
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
Лента новостейМолния